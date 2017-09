Ausgerechnet der arg gebeutelte Volkswagen-Konzern zeigt plötzlich wieder Muskeln. Was Analysten sagen, wie Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer die Lage sieht.

Die Eröffnung der IAA in Frankfurt ist für die heimischen Autobosse eigentlich eine tolle Sache. Ministerpräsidenten und Bundesminister stehen Schlange, n-tv überträgt live und obendrein erweist auch noch die Bundeskanzlerin dem wichtigsten deutschen Industriezweig regelmäßig ihre Referenz.

Doch in diesem Jahr dürfte die Freude über den Termin im Kanzler-Rampenlicht bei den Chefs von BMW, Daimler, Volkswagen und Co. getrübt gewesen sein. Denn statt des üblichen automobilen Hochamts gab es zum Auftakt am Donnerstag erst mal Schimpfe von Mutti. "Die Autoindustrie", ermahnte Merkel die Bosse fast auf den Tag zwei Jahre nach Ausbruch der Dieselkrise, müsse "das Vertrauen so schnell wieder möglich zurückgewinnen".

Dabei hatten sich die Autobauer zuvor so viel Mühe gegeben, das leidige Diesel-Thema samt der unerquicklichen Debatten über Fahrverbote und den Verdacht über angebliche Kartellabsprachen endlich hinter sich zu lassen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf BÖRSE ONLINE unter http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/VW-Aktie-Daimler-BMW-und-Co-Elektro-Streif-am-Horizont-1002373501

Bildquellen: sippakorn / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com