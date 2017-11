Ifo: Experten sehen negativen Einfluss von Trump auf Weltwirtschaft

MÜNCHEN (Dow Jones)--Genau ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump sind internationale Wirtschaftsexperten der Auffassung, dass der US-Präsident die Weltwirtschaft negativ beeinflusst. Bei einer Umfrage des Münchner Ifo Instituts gaben dies 73,9 Prozent an. Befragt wurden 929 Experten in 120 Ländern. Mehr als die Hälfte von ihnen sahen auch negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.

Die negativsten Folgen wurden bei sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz festgestellt. 73,5 Prozent der befragten Experten in der Welt und 61,2 Prozent der Fachleute in den USA sind der Auffassung, dass die Armen am meisten verlieren durch die angekündigten und teilweise bereits umgesetzten politischen Maßnahmen.

Die Regierung Trump bekommt aber auch schlechte Noten beim internationalen Handel, bei der Zusammenarbeit in multilateralen Organisationen sowie bei Frieden und Sicherheit. Einen schlechten Einfluss auf ihr eigenes Land bescheinigen ihm besonders Ökonomen in den Nachbarländern Kanada und Mexiko sowie in Irland.

Bei der Befragung im Oktober sahen allerdings Experten in den USA den Einfluss der Trump-Regierung auf die US-Wirtschaft weniger negativ. Nur 38,0 Prozent der Experten dort gaben an, dass seine Präsidentschaft im Inland negative wirtschaftliche Auswirkungen hat. Aber sie halten die Trump-Regierung für ineffektiv oder schädlich für die Innenpolitik der USA.

