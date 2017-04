IG Metall: Beschäftigte wollen Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Beschäftigten in der deutschen Industrie verlangen eine neue Arbeitsmarktpolitik und Gerechtigkeit beim Übergang in die digitale Arbeitswelt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der IG Metall, die die Gewerkschaft in Berlin vorstellte. Zu den wesentlichen Anliegen der Beschäftigten zählen demnach auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie ein höheres Rentenniveau.

"Wer im September gewählt werden will, kommt an den Ergebnissen unserer Befragung nicht vorbei", sagte der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann. "83 Prozent der Beschäftigten verlangen einen klaren Kurswechsel, eine neue Arbeitsmarktpolitik." Der Erhalt der Qualifikation müsse Vorrang haben vor der Vermittlung in den erstbesten Job. Die Beschäftigten forderten, "auch weil Qualifikation Zeit braucht, eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes" und neue Zumutbarkeitsregeln. Der SPD-Vorschlag für ein "Arbeitslosengeld Q" sei deshalb "richtig".

An der Umfrage beteiligten sich von Mitte Januar bis Ende Februar 681.241 Beschäftigte aus rund 7.000 Betrieben - knapp 40 Prozent davon Nicht-Mitglieder der Gewerkschaft. Nach ihren Angaben war dies die bislang größte Beschäftigtenbefragung Deutschlands. "Die gewaltige Beteiligung zeigt: Die Beschäftigten wollen mit ihren Wünschen, Sorgen und Forderungen gehört werden", konstatierte Hofmann.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft wollen 89 Prozent der Befragten eine Abschaffung sachgrundloser Befristung von Arbeitsverhältnissen sowie von Minijobs und prekärer Soloselbstständigkeit. 93 Prozent fordern die Politik dazu auf, "sich für Sicherheit und berufliche Perspektive in der Industrie 4.0 stark zu machen". Über 96 Prozent fordern die Beibehaltung gesetzlich vorgeschriebener Ruhezeiten. "Wer die bestehenden Schutzregeln schleifen will, hat die Beschäftigten in Deutschland geschlossen gegen sich", warnte Hofmann.

