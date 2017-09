IG Metall Küste fordert kräftigen Lohnzuwachs

HAMBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall Küste will mit einer "kräftigen Entgeltforderung" in die kommende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie starten. "Zudem wollen wir Arbeitszeiten durchsetzen, die zum Leben passen", kündigt die Gewerkschaft ihren Mitgliedern im Internet-Auftritt an. Einzelheiten will die IG Metall am Donnerstag in Hamburg erläutern. In anderen Tarifbezirken sind bereits Forderungen nach einem Lohnplus von um die sechs Prozent laut geworden.

Die IG Metall Küste vertritt in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen rund 180 700 Mitglieder. Sie begründet ihren Anspruch nach einem kräftigen Lohnzuwachs mit der guten Lage der deutschen Wirtschaft, was auch für die Metall- und Elektrobetriebe in der Küstenregion zutreffe.

Über die möglichen Forderungen soll bis in den Oktober hinein in den Betrieben und Regionalkonferenzen im Norden diskutiert werden. Ende Oktober werden die Forderungen von der Tarifkommission beschlossen. Danach können Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverand Nordmetall anlaufen. In der vorherigen Tarifrunde hatte die Gewerkschaft 5,0 Prozent mehr Entgelt gefordert. Am Ende gab es eine zweistufige Erhöhung um 2,8 Prozent (Juli 2016) und 2,0 Prozent (April 2017)./akp/DP/zb