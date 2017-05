Immobilienkonzern Fair Value REIT avisiert 0,25 Euro Dividende für 2017

Der Immobilienkonzern Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) bestätigte am Donnerstag die angekündigte Zieldividende von 0,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017. Beim derzeitigen Aktienkurs von 7,45 Euro und unter Zugrundelegung der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,36 Prozent.

In diesem Jahr wird die Dividende von 0,25 Euro je Aktie im Vorjahr um 60 Prozent auf 0,40 Euro je Aktie erhöht. Die Hauptversammlung findet am 2. Juni 2017 in München statt.

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im 1. Quartal 2017 mit 3,5 Mio. Euro über dem Wert der Vorjahresperiode von 2,8 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür waren vor allem die von 3,7 Mio. Euro auf 4,3 Mio. Euro gestiegenen Nettomieteinnahmen im Konzern, wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Konzernüberschuss verbesserte sich von 0,9 Mio. Euro auf 1,7 Mio. Euro und die Funds from Operations (FFO) stiegen von 1,6 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro. Dies entspricht einem FFO je Aktie im 1. Quartal 2017 von 0,13 Euro verglichen mit 0,11 Euro im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr 2017 wird ein FFO vor Minderheitsanteilen von 9,6 Mio. Euro bis 10,2 Mio. Euro (2016: 10,4 Mio. Euro) und nach Minderheitenanteilen von 6,1 Mio. Euro bis 6,4 Mio. Euro (2016: 6,3 Mio. Euro) erwartet. Dieser Wert entspricht 0,43 Euro bis 0,46 Euro je Aktie.

Die Fair Value REIT-AG erwirbt und bewirtschaftet Gewerbeimmobilien in Deutschland. Investitionsschwerpunkte sind Einzelhandelsimmobilien und Bürogebäude in Regionalstandorten. Fast 78 Prozent der Aktien sind im Besitz der Demire AG (Stand: 31. März 2017).

Redaktion MyDividends.de

-Anzeige-