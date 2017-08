IMMOFINANZ sieht sich bei Verkauf von Russland-Geschäft im Plan

Wien (Reuters) - Der österreichische Immobilienkonzern IMMOFINANZ sieht sich auf Kurs beim Verkauf seiner Moskauer Einkaufszentren.

"Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit Kaufinteressenten und sind zuversichtlich, die Transaktion wie geplant bis Jahresende umsetzen zu können", sagte Firmenchef Oliver Schumy am Mittwoch. Insgesamt seien weniger als fünf mögliche Käufer auf der so genannten "Shortlist". Sollte der Verkauf doch scheitern, sei eine Abspaltung nach wie vor eine Option. Der Immobilienwert der Shoppingmeilen belief sich per Ende Juni auf rund 976 Millionen Euro.

Der Verkauf des Russland-Geschäfts ist eine wichtige Hürde vor der geplanten Fusion mit dem österreichischen Rivalen CA Immo. Sobald eine Entscheidung zu Russland gefallen sei, sollen auch die Gespräche wieder aufgenommen werden, hieß es. In Abstimmung mit der CA Immo soll auch ein neuer Zeitplan für eine Verschmelzung vorgelegt werden. Die Unternehmen, die sich beide auf Büroimmobilien in Österreich und Deutschland sowie in Osteuropa konzentrieren, könnten ihre Schlagkraft durch ein Zusammengehen deutlich erhöhen.

Die Abtrennung des Russland-Geschäftes steht bei der Immofinanz schon länger auf der Agenda. Erstmals wurde bereits im Vorjahr ein Verkauf in Aussicht gestellt. Danach hieß es, Anfang 2017 könnte die Transaktion über die Bühne gehen. Der Zeitplan musste aber verworfen werden, weil die Immofinanz beim Verkauf nicht so rasch vorankam wie geplant. Einen Strich durch die Rechnung machte dem Konzern die wirtschaftliche Situation in Russland sowie die deutlich gesunkenen Mieterlöse in dem Land. Einer der Interessenten für die Einkaufszentren ist Insidern zufolge die russische O1 Group des Investors Boris Mints.