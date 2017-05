Mit der neuesten Version der finanzen.net App sind gleichzeitig die brandneuen Kurs-Alerts an den Start gegangen. Trader erhalten dabei in Sekundenschnelle eine Benachrichtigung auf ihr Handy, sobald eine der von ihnen ausgewählten Aktien ein bestimmtes Limit über- oder unterschreitet. Die Usability ist dabei denkbar einfach: Jeder App-Nutzer hat die Möglichkeit bis zu zehn individuelle Kurs-Alerts zu aktivieren - und das mit nur wenigen Klicks.

So erstellen Sie einen Kurs-Alert

iOS -Nutzer gehen folgendermaßen vor: Um einen Kurs-Alert zu aktivieren nutzen Sie einfach das neue Glockensymbol auf der Detailseite Ihrer ausgewählten Aktie, das sich oben rechts befindet.

Danach haben Sie die Möglichkeit entweder "News-Alert" oder aber "Kurs-Alert" auszuwählen. Aktivieren Sie "Kurs-Alert", wenn Sie benachrichtigt werden wollen, sobald der Kurs einer Aktie ein gewisses von Ihnen vorher gesetztes Limit überschreitet.

Sobald Sie auf "Kurs-Alert" geklickt haben, gelangen Sie mit einem weiteren Klick auf "neuen Kurs-Alert hinzufügen" auf eine Übersicht, auf der Sie die Möglichkeit haben ein Kurslimit voreinzustellen.

Android-Nutzer haben die Möglichkeit, zwischen zwei Arten von Kurs-Limits zu unterscheiden, ja nachdem, ob sie den Kurs einer Aktie aus ihrem eigenen Depot beobachten möchten oder den einer Aktie, die Sie nicht in Ihrem eigenen Portfolio führen. Wollen Sie nun ein depotabhängiges Limit erstellen, so können Sie dies direkt von ihrem Depot aus tun. Hierfür müssen Sie lediglich in Ihrer Depot-Ansicht auf den gewünschten Eintrag klicken und über das Bearbeitungsmenü ihr jeweiliges Limit erstellen. Ein depot-unabhängiges Limit erstellen Sie einfach von der jeweiligen Aktien-Detailseite des gewünschten Wertes aus. Dafür müssen Sie lediglich den Favourite-Action-Button betätigen. Die Kurs-Limits sind in der App durch das Symbol eines Ausrufezeichens in einem Dreieck gekennzeichnet.



Die Eingabemaske

Beim Erstellen Ihres Limits werden einige Informationen wichtig. Zunächst können Sie Ihr Limit im oberen Feld benennen - hier sind Sie völlig frei. Voreingestellt finden Sie hier "Limit auf X", wobei "X" der Name ihrer ausgewählten Aktie darstellt. Als nächstes geben Sie die Börse ein und danach müssen Sie lediglich noch den gewünschten Schwellwert festlegen. Android-User finden folgende Eingabemaske vor:



iOS-Nutzer stellen Ihre Limits hier ein:

So behalten Sie den Überblick über Ihre Limits

Ihre sämtlichen gesetzten Limits sehen Sie auf einen Blick im Menüpunkt "Einstellungen". Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Ihre bereits gesetzten Limits nachträglich zu bearbeiten, falls Sie dies wünschen. Android Nutzer können auch über den Favourite-Action-Button von jeder Aktien-Detailseite aus auf ihre Limit-Übersicht gelangen. Auch von Ihrem Depot aus kommen Sie via Overflow auf die Übersicht Ihrer Limits.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Die neuen Kurs-Alerts in der finanzen.net App versetzen Sie in die Lage, bis zu zehn ihrer favorisierten Aktien sekündlich im Blick zu behalten - sobald sich der Kurs über die von Ihnen gesetzte Schwelle bewegt, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung und können direkt reagieren. So sind Sie anderen Tradern immer einen Schritt voraus. Dabei ist die Funktion vollkommen kostenlos.

Redaktion finanzen.net

