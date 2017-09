In Husum dreht sich alles um Wind

HUSUM (dpa-AFX) - In Husum stehen die Zeichen auf Wind: Im Beisein von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird am Dienstag (11.00 Uhr) Schleswig-Holsteins traditionsreiche Messe Husum Wind eröffnet. Vier Tage lang werden rund 650 Aussteller in fünf Hallen alles rund um die Windenergie zeigen. Zudem soll es speziell auch um Offshore-Windenergie und Netzintegration gehen.

Was vor einem Vierteljahrhundert als regionales Treffen von Landwirten in der Husumer Viehauktionshalle begann, gilt diesmal als weltgrößte Windenergiemesse des Jahres. Die Veranstalter erwarten 18 000 Besucher.

Rund 650 Aussteller aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland haben sich bis Freitag zur Husum Wind angemeldet. Partner-Bundesland der Messe ist in diesem Jahr Nordrhein-Westfalen.

Parallel zur Messe bieten zahlreiche Veranstaltungen die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen zu informieren. Mehr als hundert Konferenzen, Foren, Workshops, Podiumsdiskussionen und Seminare stehen auf dem Programm, das von der Jobmesse Windcareer abgerundet wird. Sie bringt am letzten Messetag Unternehmen, Bildungsinstitutionen und Arbeitgeber der Branche mit potenziellen Arbeitnehmern zusammen und stellt die vielfältigen Berufsfelder und Einstiegsmöglichkeiten der Branche vor.

Die Husum Wind findet im zweijährigen Wechsel mit der WindEnergy Hamburg statt, die als Leitmesse für den globalen Windenergiemarkt gilt./run/DP/zb