US-Finanzminister kündigt Steuerreform an - "Sehr, sehr bald"

"Es wird sehr, sehr bald soweit sein", sagte Mnuchin am Donnerstag am Rande einer Konferenz von IWF und Weltbank in Washington. Das entsprechende Gesetz solle dann bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Zudem werde man das Projekt unabhängig von der Gesundheitsreform angehen. Die Steuerreform gehört zu den wichtigsten Wahlversprechen von Präsident Donald Trump . Der Republikaner versprach kürzlich "phänomenale" Pläne für eine Senkung der Unternehmenssteuern. Diese sind aber noch nicht vorgestellt worden.

Washington (Reuters)

Bildquellen: Jason Merritt/Getty Images for BWR