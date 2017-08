INDEX-MONITOR: Airbus ersetzt BT im Stoxx 50 - Eurostoxx 50 unverändert

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group fliegt wie von Experten erwartet aus dem dem Aktienindex Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) raus. Dafür wird ab dem 18. September der europäische Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) in dem Börsenindikator enthalten sein, wie der Index-Anbieter Stoxx am Donnerstagabend mitteilte. Im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gibt es keine Änderungen.

Wichtig sind Index-Veränderungen vor allem für Fonds, die den Index nachbilden (replizierende ETF). Sie müssen dann die Aktien ebenfalls austauschen und umgewichten. Das kann Einfluss auf die Aktienkurse haben./he