INDEXÄNDERUNG/Airbus ersetzen BT Group im Stoxx-50

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Airbus ersetzen die der BT Group im Stoxx-50. Dies teilte der Indexbetreiber Stoxx am Donnerstag mit. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. September in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + STOXX50 - NEUAUFNAHME - Airbus (Frankreich)

+ STOXX50 - HERAUSNAHME - BT Group (Großbritannien)

August 31, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)

