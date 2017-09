INDEXÄNDERUNG: Metro AG und Grand City Properties neu im MDAX

FRANKFURT (DOW JONES)--Die Aktien der Metro AG und der Grand City Properties S.A. werden in den MDAX aufgenommen. Wie die Deutsche Börse am Dienstagabend weiter mitteilte, ersetzen sie in dem Index, der die 50 größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen nach dem Dax abbildet, die Aktien der Bilfinger SE und der RATIONAL AG.

Die Aufnahme der Metro-Aktie erfolge nach der Fast-Entry-Regel. Das Unternehmen, das sich im Juli 2017 von der Metro Group abgespalten hatte, qualifiziere sich jetzt aufgrund seiner Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den MDAX-Index, hieß es weiter.

Grand City Properties werde nach der Regular-Exit-Regel für die Rational AG in den MDAX aufgenommen, da die Rational AG das Kriterium des Orderbuchumsatzes nicht mehr erfülle.

Im SDAX-Index ergeben sich folgende Änderungen: Bilfinger SE und Rational AG werden nach ihrer Herausnahme aus dem MDAX entsprechend im SDAX-Index aufgenommen. Neu hinzu kommen zudem die Aktien der Aroundtown Property Holdings plc und der Delivery Hero AG. Die Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, von Amadeus FiRe AG und BayWa AG verlassen den SDAX, ebenso die Aktie der Grand City Properties, die in den MDAX wechselt.

Alle genannten Änderungen würden zum 18. September wirksam, so die Deutsche Börse.

In den Indizes DAX und TecDax ergeben sich keine Änderungen.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindizes der Deutsche Börse AG ist der 5. Dezember 2017.

September 05, 2017

