Monatlicher Makro-Bericht von Carsten Brzeski

Werbemitteilung











Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-DiBa, berichtet im Rahmen seiner monatlichen YouTube-Beiträge unter dem Motto "Neues über die Märkte, Neues aus der Wirtschaft" über aktuelle volkswirtschaftliche Ereignisse und Entwicklungen, Entscheidungen der EZB sowie Trends an den internationalen Finanzmärkten.



In der neusten Folge stellt Herr Brzeski die aktuellen politischen Spannungen und ihr Einfluss auf die Bewegung der Finanzmärkte dar. Auf Agenda stehen die Wahlen in Japan, der Abschwung von "Europhorie" und die von EZB angekündigte Leitzinserhöhung.







