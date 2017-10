Ingersoll-Rand schüttet seit 1910 eine Dividende aus

Der Mischkonzern Ingersoll-Rand plc (ISIN: IE00B6330302, NYSE: IR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 45 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 29. Dezember 2017 (Record date: 8. Dezember 2017). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,80 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 89,96 US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,00 Prozent. Das Unternehmen zahlt seit 1910 ununterbrochen eine Dividende aus. 1919 wurde auf eine vierteljährliche Zahlung umgestellt. Ingersoll-Rand ist ein internationaler Mischkonzern mit Firmensitz in Swords bei Dublin in Irland.

Die Firma ist 1871 gegründet worden und erwirtschaftete im zweiten Quartal 2017 einen Umsatz von 3,91 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf Basis konstanter Wechselkurse, wie am 26. Juli berichtet wurde. Der bereinigte operative Ertrag legte um 9 Prozent auf 563 Mio. US-Dollar zu. Zu den Marken zählen Club Car, die Golfmobile herstellen, American Standard, ARO, Thermo King oder auch Trane.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 19,88 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 22,82 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de