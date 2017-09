Innenminister: Schwere Schäden in Mexiko-Stadt

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Nach dem Erdbeben der Stärke 7,1 gibt es nach Angaben von Mexikos Innenminister Miguel Osorio Chong erhebliche Schäden. "Es gibt Berichte über Schäden an diversen Gebäuden, vor allem in Mexiko-Stadt", teilte er am Dienstag bei Twitter mit. "Bitte bleiben sie von gefährdeten Zonen weg", rief er die Menschen auf. TV-Bilder zeigten eingestürzte Gebäude, auf Fotos waren viele Gebäude mit teils schweren Schäden zu sehen. Im Großraum Mexiko-Stadt leben rund 20 Millionen Menschen, das Zentrum des Bebens lag etwa 160 Kilometer südöstlich.

Genau vor 32 Jahren, am 19. September 1985, starben bei einem Beben der Stärke 8,1 rund 10 000 Menschen, besonders Mexiko-Stadt wurde damals getroffen und verwüstet./ir/DP/tos