Insider - Bislang in diesem Jahr 35 Airbus A320neo ausgeliefert

Paris (Reuters) - Airbus hat Industriekreisen zufolge in diesem Jahr bislang 35 Flugzeuge vom Typ A320neo ausgeliefert.

Seit Beginn der Auslieferungen im Januar vergangenen Jahres seien es damit 103 Maschinen, hieß es in den Kreisen. Der europäische Flugzeughersteller plant für 2017, rund 200 Maschinen der jüngsten Version des Erfolgsmodells an den Kunden zu bringen. Es ist mit sparsameren Triebwerken von CFM oder Pratt & Whitney ausgerüstet. Airbus dürfte bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag neue Angaben zur Zahl der Auslieferungen machen.