Insider - Japans Notenbank sieht Konjunkturentwicklung optimistischer

- von Leika Kihara

Tokio (Reuters) - Die Konjunkturentwicklung in Japan stimmt die Notenbank der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt offenbar zuversichtlicher als noch vor einem Monat.

Bei der Zinssitzung Ende April werde die Zentralbank eine etwas optimistischere Einschätzung präsentieren, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Erholung werde durch robuste Exporte und eine anziehende Industrieproduktion gestützt.

Dennoch würden die Währungshüter an den geldpolitischen Anreizen zur Ankurbelung der Konjunktur nichts ändern, da der vom Export getriebene Aufschwung bislang noch nicht den Privatkonsum und die Inflation anschiebe. "In der Wirtschaft läuft es recht gut. Das Problem ist, dass sich das noch nicht in höheren Preisen zeigt", sagte einer der Insider. Die zweitägige Zinssitzung der Bank von Japan endet am 27. April.