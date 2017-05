Insider - Macron will am Montag den Ministerpräsidenten ernennen

Paris (Reuters) - Der neu gewählte französische Präsident Emmanuel Macron will Insidern zufolge am Montag einen Ministerpräsidenten ernennen.

Am Dienstag solle dann die neue Regierung stehen, verlautete kurz vor der Vereidigung Macrons am Sonntag aus seinem Umfeld. Der linksliberale Ex-Wirtschaftsminister hatte als parteiunabhängiger Kandidat vor einer Woche die Stichwahl um das Präsidentenamt gegen die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen gewonnen. Als ein Kandidat für den Posten des Regierungschefs gilt der Generalsekretär von Macrons neuer Partei "Vorwärts Republik", Richard Ferrand. Die Partei ist erst kürzlich aus Macrons Wahlbewegung "En Marche" hervorgegangen. Am Montag reist Macron zu seiner ersten Auslandsreise als Staatschef zu Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin.