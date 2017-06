Insider - Uber entlässt nach Belästigungs-Beschwerden 20 Mitarbeiter

San Francisco (Reuters) - Nach Beschwerden über sexuelle Belästigung und andere Vorfälle hat der Fahrdienst Uber Insidern zufolge 20 Angestellte entlassen.

Das Unternehmen habe die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung am Dienstag informiert, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hintergrund sind demnach Ermittlungen, mit denen eine Anwaltskanzlei beauftragt worden war. Dabei sei es um mehr als 200 Beschwerden gegangen, die bis ins Jahr 2012 zurückreichten. In knapp 60 Fällen habe das Unternehmen nun reagiert. Bei 100 weiteren seien nach Ansicht von Uber keine Schritte nötig. In anderen Fällen würden die Nachforschungen fortgesetzt.

Eine frühere Mitarbeiterin hatte im Februar öffentlich erklärt, sie sei bei Uber von ihrem Vorgesetzten sexuell belästigt worden und mit Beschwerden in der Personalabteilung auf taube Ohren gestoßen. Neben den Ermittlungen der Kanzlei zu derartigen Vorwürfen gibt es parallel auch eine Untersuchung des früheren US-Justizministers Eric Holder. Dabei geht es um die Unternehmenskultur insgesamt.

Einer der Insider sagte am Dienstag, Uber habe nun auch angekündigt, die Beziehungen zu den eigenen Mitarbeitern zu stärken und Beschwerden künftig besser nachzugehen. Das Unternehmen kämpft auch mit dem Weggang wichtiger Manager: Binnen weniger Monate haben etwa ein Dutzend gekündigt oder sind entlassen worden.