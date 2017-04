INSIGHT-Kaczynskis Geheimvisite bei Merkel - Ringen um Partnerschaft

- von Andreas Rinke und Lidia Kelly

Berlin/Warschau (Reuters) - An einem sonnigen Nachmittag im Sommer 2016 spielt sich im beschaulichen Meseberg nördlich von Berlin eine der wohl ungewöhnlichsten Episoden in der zwölfjährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel ab.

Unbemerkt von den Hauptstadt-Medien rollen am 12. Juli 2016 zwei dunkle Limousinen mit polnischen Kennzeichen auf den Schotterweg vor dem Gästehaus der Bundesregierung. In einem der Wagen sitzt der Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski - die graue Eminenz der polnischen Politik, der sich in der Öffentlichkeit seit Jahren als einer der schärfsten Russland- und Deutschland-Kritiker profiliert.

Der Geheimbesuch bei Merkel, über den die Nachrichtenagentur Reuters nach Gesprächen mit Offiziellen und Experten in beiden Ländern erstmals berichtet, ist der Versuch eines Neustarts der schwierigen deutsch-polnischen Beziehungen. Zugleich offenbart die Visite eine seltsame Kluft zwischen Annäherungsversuchen hinter den Kulissen und öffentlich ausgetragenen Konflikten.

KACZYNSKI SPRINGT NACH BREXIT-VOTUM ÜBER SEINEN SCHATTEN

Um zu verstehen, warum ausgerechnet Kaczynski, der Deutschland 2011 noch vorgeworfen hatte, ein neues "Imperium" aufbauen zu wollen, den ungewöhnlichen Ausflug nach Deutschland unternimmt, muss man nicht weit in die Vergangenheit zurückgehen. Auslöser der Wende war der 23. Juni des vergangenen Jahres. Damals entschied sich eine Mehrheit der Briten für den EU-Austritt. "Das löste in Polen Schockwellen aus - und brachte die national-konservative Regierung zum Umdenken", sagt ein deutscher Diplomat. Denn wie in einem Magnetfeld richten sich seitdem die politischen Pole in den EU-Staaten neu aus. Bis Juni hatte sich die Regierung in Warschau in der EU stets hinter dem Integrationsbremser Großbritannien versteckt. Nun drohte die national-konservative PiS-Regierung ohne Partner dazustehen.

Also ließ Kaczynski sondieren, ob sich Merkel ein Treffen vorstellen könne. Eine geheime Begegnung in Polen lehnte die deutsche Seite aus Sicherheitsgründen ab, zumal Kaczynski nicht einmal ein Regierungsamt in Polen bekleidet. Deshalb springt der 67-Jährige über seinen Schatten und kommt mit zwei Vertrauten, den PiS-Politikern Adam Bielan and Zdzislaw Krasnodebski, nach Meseberg. Was seine Mission ist, macht Kaczynski schnell klar: Als sehr persönliches Geschenk bringt er ein Gemälde des Hauses im heutigen Polen mit, in dem Merkels Mutter geboren wurde.

ABKEHR VOM ANTI-DEUTSCHLAND-KURS?

Die Wiederannäherung an Berlin und ein direkter Draht zur Kanzlerin scheint zu diesem Zeitpunkt bitter nötig. Denn seit dem Amtsantritt der PiS-Regierung 2015 wurde viel Porzellan im bilateralen Verhältnis zerschlagen. Merkel hatte sich prächtig mit dem früheren Ministerpräsidenten Donald Tusk verstanden, der heute EU-Ratspräsident in Brüssel ist. Nach dem Machtwechsel sorgte die von den Nationalkonservativen eingeleitete Justiz- und Medienreform nun für einen Dauerstreit mit der EU. Auch viele bilaterale Kooperationen mit der Tusk-Regierung kamen wegen des neuen Deutschland- und EU-skeptischen Kurses in Warschau zum Erliegen.

Noch im April 2016 hatte Kaczynski kritisiert, in Deutschland herrschten diktatorische Zustände. Außenminister Witold Waszczykowski erklärte die Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich im Rahmen des so genannten Weimarer Dreiecks für obsolet. Dabei hatte sich die Bundesregierung mit Rücksicht auf das schwierige historische Verhältnis stets bemüht, den Konflikt über Rechtsstaatsdefizite der EU zu überlassen. "Auf keinen Fall darf sich ein deutsch-polnischer Streit entwickeln", hieß es damals in deutschen Regierungskreisen. Man müsse Provokationen nationalkonservativer Hardliner aushalten, die ja genau eine Bilateralisierung des Streits suchten, um nationale Gefühle anzutreiben.

Kritik an der PiS-Regierung verpackte Merkel allenfalls in vergiftetes Lob: Als DDR-Bürgerin habe sie bewundernd auf die Entwicklung im Nachbarland geschaut, schmeichelte sie bei einem Auftritt mit Ministerpräsidentin Beata Szydlo. "Solidarnocs hat auch mein Leben geprägt", sagte die Kanzlerin mit Blick auf den Widerstand gegen die kommunistische Herrschaft in den 80er-Jahren. "Aus dieser Zeit wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind, wie wichtig eine unabhängige Justiz und Medien sind. Denn das hat damals alles gefehlt", mahnte sie.

DIREKTER PERSÖNLICHER KONTAKT SOLL NEUE BRÜCKEN BAUEN

Die Differenzen zeigen sich auch, als Merkel und Kaczynski am 12. Juli in Meseberg einen langen Spaziergang im Garten unternehmen. Beim Abendessen wird mit deutschem und italienischem Wein weiterdiskutiert. "Seine Vorstellungen zu Europa sind wirklich andere, sein Blick ist eher rückwärtsgewandt", hatte ein EU-Diplomat vorher noch geklagt. Der direkte Kontakt lockert nun zumindest die Atmosphäre. Der in Meseberg anwesende polnische Politiker Krasnodebski beschreibt das Treffen später sogar als "warm". Denn PiS-Chef Kaczynski will - und braucht - den Ausgleich mit Deutschland.

Warum, schreibt Ministerpräsidentin Szydlo in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": Die Zukunft der EU hänge in hohem Maße "von der guten Verständigung zwischen Warschau und Berlin ab". Und die EU benötigt Polen trotz aller Kritik schon deshalb, weil das Land größter Netto-Empfänger aus dem Brüsseler Haushalt sei. Gerade erst beginnen die nächsten Finanzverhandlungen in der EU. Was Szydlo nicht erwähnt: Deutschland ist längst auch der mit Abstand größte Handelspartner des Landes.

"Außerdem sorgen sich die Polen mit Blick auf Russland zunehmend um ihre Sicherheit", meint Nicolai von Ondarza, Europa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Selbst die national-konservative Führung habe Zweifel, wie verlässlich die neue US-Regierung unter Donald Trump als Schutzmacht sei. Also versuche Warschau eine Doppelstrategie, nämlich sich als Musterschüler der Nato abzusichern und eine verstärkte EU-Sicherheitspolitik zu unterstützen. Das bringt Warschau plötzlich wieder an die Seite Deutschlands.

Die Folge ist eine absurd anmutende Kluft: Innenpolitisch pflegt die PiS-Regierung weiter fleißig anti-europäische, auch anti-deutsche Ressentiments, denn der innenpolitische Kurs wird nicht korrigiert. Aber auf EU-Ebene macht sich der Stimmungsumschwung durchaus bemerkbar. Bereits als Merkel im August 2016 nach der Brexit-Entscheidung auf ihrer Osteuropatour nach Warschau kommt, ist dies an kleinen Gesten abzulesen, etwa an den EU-Flaggen, die bei der Pressekonferenz mit Szydlo plötzlich wieder im Hintergrund zu sehen sind.

MERKEL WIRD KRITISIERT UND GELOBT ZUGLEICH

Zu beobachten ist die Kluft auch inhaltlich: So ärgert man sich in Warschau zwar regelmäßig über die geplante Gaspipeline Nord Stream 2, die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll und die die Bundesregierung nicht verhindern will. Aber selbst polnische Diplomaten räumen ein, dass Merkel eigentlich die bevorzugte deutsche und europäische Partnerin selbst für die Nationalkonservativen sei, spätestens seit der Ukraine-Russland-Krise. Denn dort engagierte sich die Kanzlerin nicht nur energisch für Frieden, sondern pochte trotz des Schadens für die deutsche Wirtschaft auf EU-Sanktionen gegen Russland.

Widersprüchlichkeit findet sich auch bei Kaczynski selbst: Im Februar 2016 kritisiert er noch, dass es eine "ungesunde Situation" sei, dass Merkel "absolut die Nummer eins in Europa ist". Gleichzeitig plädiert er für ihre Wiederwahl bei der Bundestagswahl im September 2017, weil sie sich nie antipolnisch geäußert habe. Im Gegenteil: 2013 sorgte die Wieder-Entdeckung ihrer polnischen Wurzeln väterlicherseits für großes Aufsehen in Polen.

Als die Kanzlerin dann im Februar 2017 erneut nach Warschau kommt, wird sie diesmal nicht nur von Szydlo empfangen, sondern auch ganz offiziell von Kaczynski - zur allgemeinen Überraschung sogar vor laufender Kamera mit einem ungelenken Handkuss. Nach dem Gespräch lobt er vor polnischen Journalisten aufgeräumt das verbesserte Verhältnis zu Deutschland. Dabei war er in einem für ihn entscheidenden Punkt gar nicht weiter gekommen: Merkel hat ihm den Wunsch abgeschlagen, eine zweite Amtszeit Tusks als EU-Ratspräsident zu verhindern.

Der Fall Tusk ist auch dafür verantwortlich, dass die leichte atmosphärische Lockerung im bilateralen Verhältnis öffentlich kaum wahrgenommen wird. Denn am 10. März zeigt sich Syzdlo mit versteinertem Gesicht in Brüssel. Auf dem EU-Gipfel soll Tusk als Ratspräsident wiedergewählt werden. Und es zeigt sich schnell, dass alle anderen 27 EU-Regierungen sich einig sind und Polen völlig isoliert ist. Es wirkt wie polnisches Schmollen, dass Kaczynski daraufhin seine Ministerpräsidentin die Abschlusserklärung des EU-Gipfels blockieren lässt. Demonstrativ steht er zusammen mit Regierungsmitgliedern am Warschauer Flughafen, als Szydlo aus Brüssel zurückkehrt und feiert sie für ihren Widerstand. Aber zum einen hat Polen gar nichts bewegt – Tusk ist für weitere zweieinhalb Jahre im Amt. Zum anderen zeigen Umfragen, dass auch die große Mehrheit der Polen die europaweite Isolierung des Landes kritisch sieht.

"Man darf das Thema Tusk aber nicht überbewerten", warnt SWP-Experte von Ondarza. Hier gehe es um eine persönliche Fehde Kaczynskis, der dem früheren Ministerpräsidenten eine Mitschuld am Tod seines Zwillingsbruders gebe. In Wahrheit arbeite auch diese polnische Regierung in den EU-Räten bei den allermeisten Themen ohne Probleme mit. Noch entscheidender: Die PiS-Regierung trug die Erklärung der EU-27 zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge ohne Murren mit. Dabei steht das dortige Bekenntnis zu einer engeren Zusammenarbeit und einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten im Gegensatz zu dem offiziell von Kaczynski stets geforderten Rückbau der EU.

POLEN IN DER EU ISOLIERT

Beim Umdenken hilft offenbar auch, dass Polen mittlerweile selbst im Klub der Visegrad-Länder (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) isoliert wirkt. Man ist sich zwar einig im Widerstand gegen die EU-Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen. Aber in anderen osteuropäischen Staaten ist die Stimmung seit dem Brexit umgeschlagen. Plötzlich sind auch die Ministerpräsidenten von Tschechien und Ungarn für eine gemeinsame EU-Armee. Im Streit über Tusk ließen die Partner die Warschauer Regierung allein und stimmten mit den anderen EU-Partner gegen Polen. In Berlin wurde der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wenig später sogar noch deutlicher: "Die Slowakei sieht sich in der Zukunft nicht in erster Linie als Bestandteil der Visegrad-Gruppe, sondern als Bestandteil der Europäischen Union." Die Balten betonen ohnehin seit langem, dass sie mit dem polnischen Anti-EU-Kurs nichts, aber auch gar nichts zu tun haben wollen.

Das gilt auch für andere in der EU. Vor dem Rom-Gipfel trafen sich die vier großen Euro-Länder Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, um über die Zukunft der EU zu reden. Das sich ebenfalls als großes EU-Land fühlende Polen war nicht eingeladen. Und der Hinweis auf ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten ist ebenfalls eine klare Ansage an Warschau, dass man sich nicht mehr von Anti-Integrations-Rhetorik aufhalten lassen will. In Frankreich nehmen zudem drei der vier führenden Präsidentschaftskandidaten eine klar pro-russische und eine eher polen-kritische Haltung ein. Wohl auch deshalb betonen polnische Gesprächspartner gegenüber Reuters, dass sich vor allem Szydlo, aber auch Präsident Andrzej Duda, bei Kaczynski sehr für eine Annäherung an Berlin eingesetzt hätten. Anders als der wenig reisende PiS-Vorsitzende kennen sie durch ihre regelmäßigen Auslandskontakte die internationale Stimmung.

Das alles dürfte dazu beitragen, dass die polnische Ministerpräsidentin jetzt kurz vor ihrem Besuch in Deutschland ausdrücklich eine starke EU fordert. Die braucht das Land schon deshalb, damit in den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien die Interessen der vielen Auslands-Polen auf der Insel verteidigt werden können. "Ohne Deutschlands Hilfe geht das nicht", betont ein EU-Diplomat. Am Sonntag werden Merkel und Szydlo gemeinsam die Hannover-Messe eröffnen, deren Partnerland Polen diesmal ist.

FREUNDLICHKEIT GEGENÜBER BERLIN IST INNENPOLITISCHES RISIKO

Allerdings ist die versuchte Annäherung an Berlin für den PiS-Chef ein innenpolitischer Drahtseilakt und ein Risiko. "Wir arbeiten an besseren Beziehungen mit Deutschland, aber wir brauchen eine strikte Kontrolle darüber, was öffentlich wird und was nicht", beschreibt ein polnischer Offizieller das Dilemma. Denn über Jahre hat die PiS die antideutschen Gefühle älterer Polen bedient und genährt. "Polen und Deutsche als Brüder? Ich hoffe wirklich, dass Herr Kaczynski das nicht erlauben wird, sonst verliert er mein Vertrauen", warnt etwa Wanda Lewandowska, eine 74-jährige PiS-Anhängerin, deren Familie im Zweiten Weltkrieg durch die Nazis starb. So denken zwar nicht alle, weil sich seit 1993 die Zahl der Polen, die Deutschland positiv sehen, laut einer CBOS-Umfrage auf rund 50 Prozent verdoppelt hat. Aber eben doch viele in der PiS-Wählerschaft.

Deshalb wird in polnischen Regierungskreisen auch kritisch gesehen, dass die politische Führungsfigur Kaczynski im Februar selbst sein mysteriöses Treffen mit Merkel angedeutet hatte – ohne Details zu nennen. "Man kann nicht einfach sagen, es ist passiert, aber es war geheim – vor allem nicht bei einer sehr konservativen Anhängerschaft, die Deutschland misstraut und deren Unterstützung man teilweise nur bekam, weil man sich von Deutschland distanziert hat", warnt eine PiS-nahe Quelle.