Internationaler Gerichtshof weist Kiews Forderungen gegen Russland zurück

DEN HAAG (AFP)--Im Konflikt um die Ostukraine hat der Internationale Gerichtshof (IGH) die ukrainische Forderungen nach "dringenden Maßnahmen" gegen Russland am Mittwoch zurückgewiesen. Die ukrainische Regierung hatte Mitte Januar Klage in Den Haag eingereicht, um eine Verurteilung Moskaus wegen finanzieller und militärischer Unterstützung der prorussischen Rebellen in der Ostukraine zu erreichen. Kiew forderte Nothilfemaßnahmen zur Stabilisierung der Ostukraine. Es wollte zudem Entschädigungen von Russland für Zivilisten erreichen, die Opfer des seit drei Jahren anhaltenden Konflikts geworden sind.

Das höchste UN-Gericht urteilte am Mittwoch zugleich, dass Moskau die Rechte der auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim lebenden Minderheiten der ethnischen Ukrainer und Tataren schützen müsse. Die Russische Föderation hatte 2014 nach einem Volksentscheid die bislang zur Ukraine gehörende Krim in ihr Staatsgebiet eingegliedert, nachdem in Kiew eine prowestliche Regierung an die Macht gekommen war. Die USA und ihre Verbündeten sehen Russlands Schritt als Annexion und Verletzung des Völkerrechts an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2017 11:39 ET (15:39 GMT)- - 11 39 AM EDT 04-19-17