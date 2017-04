Nach einem starken vierten Quartal 2016 blickt die STRATEC Biomedical AG optimistisch auf das Gesamtjahr 2017. "Wir sind aktuell sehr zuversichtlich für die ersten beiden Quartale und werden - sofern notwendig - mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 25. Juli 2017 eine Anpassung der Finanzprognose bekannt gegeben", so STRATEC-CEO Marcus Wolfinger im Interview. Positive Impulse erwartet er unter anderem von neuen Produkten: "Hier gibt es Frühindikatoren, wie beispielsweise Forecast-Rechnungen unserer Kunden, die uns ebenso optimistisch stimmen, wie die hohe Anzahl an Entwicklungsprojekten, die wir parallel durchführen."

Herr Wolfinger, nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen hatte die STRATEC-Aktie im vierten Quartal 2016 kurzzeitig rund ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Wie überrascht waren Sie von der heftigen Reaktion des Marktes?

Marcus Wolfinger: Grundsätzlich war die negative Reaktion der Anleger nach einem schwächeren dritten Quartal für uns nachvollziehbar. Infolge des starken zweiten Quartals war die Erwartung des Marktes für das dritte Quartal sicherlich etwas höher. Allerdings haben wir die Gründe für diese temporär schwächere Entwicklung im dritten Quartal offen gelegt und auch klar kommuniziert, dass wir zuversichtlich sind, dies im vierten Quartal wieder aufholen zu können. Diese Erkenntnis hat sich in den Folgewochen auch bei den Investoren durchgesetzt, so dass auch die Kursschwäche der STRATEC-Aktie nur vorübergehender Natur war.

Sie sprechen es an, in der Zwischenzeit konnte die STRATEC-Aktie einen Großteil der Verluste wieder wettmachen und notiert nun wieder in Reichweite das Allzeithochs. Mit welchen Argumenten konnten Sie bei Investoren wieder punkten?

Maßgeblich war hierbei, dass wir unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr, die wir in der Telefonkonferenz zu den Q3-Ergebnissen nochmals bestätigt hatten, auch eingehalten bzw. sogar noch übertroffen haben. Bei den Investoren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass STRATEC langfristig auf Kurs ist und auch ein einzelnes schwächeres Quartal nichts daran ändert. Die positive Kursentwicklung in den letzten Monaten sehe ich deshalb auch als Beweis dafür, dass unsere auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtete Arbeit von Anlegerseite entsprechend honoriert wird.

Wie zufrieden waren Sie mit dem Jahresendgeschäft bzw. dem vierten Quartal 2016 generell?

Das vierte Quartal war im positiven Sinn ein Ausnahmequartal. Dabei haben wir von Aufholeffekten infolge der temporären Lieferverzögerungen im dritten Quartal profitiert, aber auch ein attraktiver Produktmix hat zu diesem guten Quartalsergebnis beigetragen. Traditionell ist das vierte Quartal bei STRATEC das stärkste, das wird nach aktueller Einschätzung auch im laufenden Geschäftsjahr der Fall sein - wenngleich wir sehr positiv für das erste Quartal 2017 gestimmt sind.

Die EBIT-Marge lag 2016 etwas unter dem Vorjahresniveau. Was waren die Gründe dafür und wann rechnen Sie wieder mit einer anziehenden Profitabilität?

Die rückläufige EBIT-Marge kam für uns nicht überraschend. Infolge der Integration der margenschwächeren Zukäufe Diatron und Sony DADC BioSciences, jetzt STRATEC Consumables, haben wir eine kurzfristige Verwässerung auf Seiten der Profitabilität bewusst in Kauf genommen. Betrachtet man das Geschäft ohne Akquisitionen in 2016, lagen wir mit einer adjustierten akquisitionsbereinigten EBIT-Marge von 19,3 % sogar 100 Basispunkte über dem Vorjahreswert. Die jüngste Entwicklung stimmt uns zudem zuversichtlich, dass die übernommenen Gesellschaften margentechnisch rasch aufholen können, wobei wir Diatron bereits für 2017 eine Marge auf dem Niveau des Gesamtkonzerns zutrauen. Insgesamt erwarten wir für das laufende Jahr eine weitere Steigerung beim Konzern-EBIT und eine in etwa konstante bereinigte EBIT-Marge.

Sie sprechen davon, dass Sie im abgelaufenen Geschäftsjahr neben der deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse und des erwirtschafteten Ertrags das Unternehmen auch strategisch deutlich verstärken konnten. In welchen Bereichen ist STRATEC nun konkret besser aufgestellt?

Neben dem Einstieg in den Bereich Hämatologie durch die Diatron-Übernahme haben wir einige neue Entwicklungsprojekte in vielversprechenden Phasen, in denen STRATEC zukünftig neben den klassischen Verbrauchsmaterialien auch sogenannte Smart Consumables liefern wird. D. h. wir verbreitern unsere Wertschöpfungskette an Stellen, an denen wir bei unseren Kunden vermehrt Bedarf sehen, beispielweise bei der Integration von Kundenapplikationen oder der Einbindung von Kundengeräten in eine größere Laborumgebung.

Sie sprechen die seit dem 1. April bzw. 1. Juli 2016 konsolidierten Beteiligungen Diatron-Gruppe und STRATEC Consumables an. Welche Rolle spielen die neuen Töchter in Ihren Expansionsplänen?

Die Übernahmen haben eine bedeutende strategische Komponente. Diatron verbreitert unser Applikationsfeld. STRATEC kann nun alle attraktiven Geschäftsfelder in der In-vitro-Diagnostik adressieren, von der molekularen Diagnostik über Immunoassays bis hin zu Produkten für die Immunhämatologie. Mit der Akquisition von Sony DADC BioSciences, jetzt STRATEC Consumables, konnten wir nicht nur unsere Kundenstruktur diversifizieren, sondern wie bereits angesprochen auch unsere Wertschöpfungstiefe erheblich erweitern. Diese Akquisition bringt uns in die Pole Position für mikrofluidische Anwendungen, die in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt werden können. Hierzu gehören beispielsweise neben der klassischen Forschung die klinische Diagnostik, Life Sciences und die patientennahe Labordiagnostik.

Die sich in Entwicklung befindlichen STRATEC-Plattformen sehen Sie als "ein weiteres wichtiges Standbein für die zukünftige Entwicklung". Welche Vorteile bieten diese Plattformen und ab wann erwarten Sie daraus erste positive Impulse?

Eine STRATEC-Plattform ist ein, bis zu einem bestimmten Punkt, von STRATEC eigenentwickeltes System, welches dann in der nächsten Phase an die spezifischen Anforderungen des Kunden im Hinblick auf sein Reagenzienmenü und sein Corporate Design angepasst und vom Kunden auf den Markt gebracht wird. Schon vor der Jahrtausendwende hat STRATEC Plattformen entwickelt und generiert mit diesen seither Umsätze. Aufgrund neuer technologischer Möglichkeiten haben wir die Plattformentwicklung in den letzten Jahren wieder intensiviert. Aktuell treiben wir zwei Plattformentwicklungen voran, wovon eine noch im laufenden Jahr von zwei Kunden sowie unserer Marke Diatron auf einer internationalen Fachmesse in San Diego präsentiert wird. Wir gehen davon aus, dass erste Systeme von unseren Kunden bereits in 2018 platziert werden und rechnen mit ersten nennenswerten Umsätzen resultierend aus dieser neuen Plattformtechnologie ab dem Jahr 2019.

Im laufenden Geschäftsjahr konzentrieren Sie sich auf die Erreichung wichtiger Entwicklungsmeilensteine und bereiten mehrere Markteinführungen für Partner vor. Welche Ziele haben Sie sich konkret für 2017 gesetzt?

Unsere aktuelle Finanzprognose sieht für 2017 einen Konzernumsatz von 205 bis 220 Mio. Euro vor. Durch den positiven Geschäftsverlauf im vierten Quartal erscheint diese Planung durchaus konservativ. Wir sind aktuell sehr zuversichtlich für die ersten beiden Quartale und werden - sofern notwendig - mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 25. Juli 2017 eine Anpassung der Finanzprognose bekannt gegeben.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung können STRATEC-Aktionäre zum dreizehnten Mal in Folge mit einer Erhöhung der Dividende rechnen. Sie verweisen dabei auch auf die "positiven Langzeitaussichten". Was sind die wesentlichen Faktoren, die das weitere Wachstum bei STRATEC begünstigen?

Ein wichtiges Asset ist die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die uns eine überdurchschnittliche Planungssicherheit beschert. Einerseits erwarten wir weiteres Wachstum mit bereits am Markt eingeführten Produkten, z. B. durch eine Verbreiterung der geografischen Distribution durch unsere Kunden, durch neue Partnerschaften oder auch durch eine Ausweitung der zur Verfügung stehenden Menüs auf den Geräten. Die zweite Komponente des Wachstums bilden neue Produkte, die vor der Markteinführung stehen. Hier gibt es Frühindikatoren, wie beispielsweise Forecast-Rechnungen unserer Kunden, die uns ebenso optimistisch stimmen, wie die hohe Anzahl an Entwicklungsprojekten, die wir parallel durchführen. Wir hatten noch nie so viele Projekte in der Entwicklung wie derzeit. Das Wachstum unserer Entwicklungsgruppen an den verschiedenen geografischen Standorten zeigt, dass unsere Pipeline besser gefüllt ist denn je. Dies sind Indikatoren für eine zukünftig positive Gesamtentwicklung bei STRATEC.

Herr Wolfinger, vielen Dank für das Interview.

Haftungsausschluss/Disclaimer : Das aktuelle Interview dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Meinungen und Aussagen der Interviewpartner spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder, sondern ausschließlich diejenige des Interviewpartners. Das Interview ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keinerlei Haftung übernommen.

Bildquellen: STRATEC, Stratec Biomedical AG