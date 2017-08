Der aktivistische Investor Paul Singer sammelt Kreisen zufolge weitere STADA-Aktien am Markt ein, um so möglicherweise einen höheren Preis beim Andienen seines Aktienpakets an die Investoren Bain Capital und Cinven herausschlagen zu können. In den kommenden Wochen könne der Anteil Singers auf diese Weise auf über 10 Prozent steigen, hieß es aus den Kreisen.

Die beiden Investoren haben den Stada-Aktionären 66,25 Euro je Aktie angeboten. In den vergangenen Tagen war der Kurs des Arzneimittelherstellers immer weiter gestiegen. Der Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch lag bereits um fast 18 Prozent über dem Angebotspreis. Aus dem Handel war zuletzt zu hören, dass Anleger, die die Aktie zuvor leer verkauft hatten, diese Positionen eindecken mussten, was den Kurs nach oben getrieben habe.

