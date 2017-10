Mynaric-Aktien sind nach Börsengang gefragt

Sie stiegen am Montag bis zum Handelsschluss im Vergleich zum Ausgabepreis von 54 Euro um 9,64 Prozent auf 58,66 Euro. Der erste Kurs hatte auf Xetra noch bei 53,50 Euro gelegen.

Durch die Ausgabe von rund 500 000 Aktien flossen dem Unternehmen brutto etwa 27,3 Millionen Euro zu. Das Geld soll unter anderem für den Aufbau einer Serienproduktion verwendet werden, wofür Investitionen in Messsysteme und Montagekapazitäten erforderlich seien. So will Mynaric mit seiner Laser-Technologie die Datenübertragung in der Stratosphäre revolutionieren.

Die Papiere sind im noch jungen Segment "Scale" der Deutschen Börse gelistet. Mit diesem soll kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zum Aktienmarkt erleichtert werden./mis/das/tos/he

