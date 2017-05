Iran weist Trumps Terror-Vorwürfe zurück

Dubai/Berlin (Reuters) - Der Iran hat die Terrorismus-Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen und stattdessen eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Region für sich beansprucht.

Auch sein Land wolle, dass der Terrorismus besiegt werden, erklärte Präsident Hassan Ruhani am Montag im staatlichen Fernsehen. "Wer kann behaupten, dass die Stabilität in der Region ohne den Iran wiederhergestellt werden kann?" Zuvor hatte das iranische Außenministerium Trump vorgeworfen, durch grundlose Vorwürfe gegen den Iran die arabischen Staaten zu weiteren Waffenkäufen animieren zu wollen. Die feindselige Politik der USA gebe den Terroristen in der Region neuen Schub.

Der Iran werde an seinem Raketenprogramm festhalten, sagte Ruhani weiter. "Unsere Raketen sind für den Frieden und zur Verteidigung." Der Traum Amerikas, das Programm zu beenden, werde nie verwirklicht. Das Treffen arabischer Staaten im Beisein von Trump am Wochenende in Riad sei nur von zeremonieller Bedeutung, politisch aber wertlos. Es werde zu keinem Ergebnis führen. "Das Problem ist, dass die Amerikaner unsere Region nicht kennen." Der am Freitag wiedergewählte Ruhani kritisierte auch ein Demokratie-Defizit in Saudi-Arabien. Das Königreich solle dem Volk erlauben, das Schicksal des Landes durch Wahlen zu bestimmen.

Trump hatte am Wochenende als Teil seiner Nahost- und Europa-Reise Irans Erzfeind Saudi-Arabien besucht und die islamische Republik als Förderer des Terrorismus bezeichnet. Während seines Aufenthalts waren Waffengeschäfte im Wert von fast 110 Milliarden Dollar abgeschlossen worden. Am Montag rief er dann in Israel die iranische Regierung dazu auf, ihre militärische und finanzielle Unterstützung für "Terroristen und Milizen" einzustellen. Im US-Wahlkampf hatte Trump das unter Ruhani geschlossene internationale Atomabkommen scharf kritisiert.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erklärte in Berlin, der Iran spiele bei vielen Konflikten in der Region - im Jemen, im Irak, insbesondere in Syrien - eine "schwierige Rolle". Von der neuen iranischen Regierung werde erwartet, dass sich das Land in der Region verantwortlich verhalte: "Keinen Terror unterstützt, sondern Friedenspolitik unterstützt, zum Ausgleich und zur Stabilität beiträgt." Sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian sagte in Berlin allerdings, mit der Wiederwahl Ruhanis werde der Iran eine wichtige Rolle bei Befriedung der Region spielen. Frankreich sei bereit, seinen Dialog mit dem Iran weiterzuführen, erklärte das Außenministerium in Paris. Ein derartiger Austausch solle "Teil eines konstruktiven Ansatzes zur Lösung regionaler Krisen sein".