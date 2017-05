Iraner strömen schon am frühen Morgen in die Wahllokale

Dubai (Reuters) - Viele Iraner haben am Freitag bereits in den frühen Morgenstunden ihre Stimmen bei der Präsidentenwahl abgegeben.

Im staatlichen Fernsehen waren lange Schlangen vor den Wahllokalen mehrerer Städte zu sehen. Das geistliche und politische Oberhaupt des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, rief die Bürger dazu auf, in großer Zahl und frühzeitig zur Wahl zu gehen. "Das Schicksal des Landes wird vom Volkes bestimmt", erklärte er.

Bei der Wahl tritt Präsident Hassan Ruhani für eine zweite vierjährige Amtszeit an. Ob der moderate Politiker seinen fulminanten Sieg von 2013 wiederholen kann, ist offen. Ruhanis konservative Mitbewerber machen sich die Ungeduld in der Bevölkerung mit den nur schleppend vorankommenden Reformen und dem langsamen Wirtschaftswachstum zunutze. Ruhanis schärfster Konkurrent ist Ebrahim Raisi, ein enger Verbündeter Chameneis.

Der Präsident warnte die einflussreichen Revolutionsgarden, die vermutlich Raisi unterstützen, sich in die Wahl einzumischen. 2009 hatte der Verdacht, dass die Revolutionsgarden die Abstimmung zugunsten des damaligen konservativen Kandidaten Mahmud Achmadinedschad manipuliert hätten, zu monatelangen Protesten im Land geführt.

Wahlberechtigt sind mehr als 55 Millionen der etwa 80 Millionen Iraner. Die Wahllokale schließen um 15.30 Uhr (MESZ). Sie können bei Bedarf aber auch länger geöffnet bleiben. Das Endergebnis dürfte am Sonntag veröffentlicht werden. Einzelne Ergebnisse werden aber wohl schon vorher bekanntwerden. Sollte keiner der fünf Kandidaten die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent plus eine Stimme erreicht haben, entscheidet eine Stichwahl. Sie würde wahrscheinlich am 26. Mai stattfinden.