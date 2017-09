Irlands Notenbank fordert Plan gegen Überhitzung der Konjunktur

Dublin (Reuters) - Angesichts der kräftig wachsenden Wirtschaft fordert Irlands Notenbank von der Regierung eine rechtzeitige Vorsorge gegen eine drohende konjunkturellen Überhitzung.

Als Abwehrmaßnahmen müssten beispielsweise Steuererhöhungen erwogen werden, schrieb Zentralbankchef Philip Lane in einem am Freitag veröffentlichten Brief an den Finanzminister des Landes. Auch wenn die Wirtschaft derzeit noch keine Überhitzungsanzeichen zeige, müsse man aus früheren Phasen des Auf und Ab lernen und bei der Etatplanung in Boomzeiten gegensteuern. Dies sei für den Haushalt 2018 zwar noch kein Thema, könne aber in den darauffolgenden Jahren stärker in den Fokus rücken: "Lassen sie uns den Versuch unternehmen, die Wirtschaft stabil zu halten", so Lane.

Den Währungshüter treibt die Sorge um, dass eine stark fallende Arbeitslosigkeit im Sog eines Wirtschaftsbooms eine Spirale von steigenden Löhnen und Preisen auslösen könnte - und die Wirtschaft so heiß laufen würde. Das Land musste 2010 nach einer Immobilien- und Bankenkrise mit milliardenschweren Hilfsprogrammen von EU und Internationalem Währungsfonds gestützt werden. Seit 2014 wächst Irland aber kräftiger als jeder andere EU-Staat. Für 2017 veranschlagt die Notenbank ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 4,5 Prozent.