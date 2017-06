Irlands Regierungschef besorgt über mögliche neue Regierungskoalition in London

DUBLIN (AFP)--Irlands Ministerpräsident Enda Kenny hat sich besorgt über eine mögliche Regierungskoalition der britischen Konservativen mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) gezeigt. Die Bemühungen zur Bildung einer Minderheitsregierung unter Beteiligung der rechten DUP sollten den Friedensprozess in Nordirland nicht gefährden, sagte Kenny am Sonntag laut einem Sprecher in einem Telefonat mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May.

Kenny warnte demnach vor den "Herausforderungen" eines solchen Bündnisses. Nichts dürfe das Karfreitagsabkommen - den Friedensvertrag für Nordirland aus dem Jahr 1998 - in Gefahr bringen. Kenny äußerte sich auch besorgt über "das Fehlen jeglicher nationalistischer Stimme in Westminster".

Die nordirische sozialdemokratische und Arbeiterpartei SDLP hatte ihre drei Sitze bei der Parlamentswahl am Donnerstag verloren. Die republikanische Partei Sinn Fein aus Nordirland kam auf sieben Sitze, weigert sich aber, im Parlament zu sitzen, weil sie dann Königin Elizabeth die Treue schwören müsste.

Nach dem Karfreitagsabkommen teilt sich die protestantische DUP in Nordirland die Macht mit den katholischen Kräften. Die DUP hat ihren Ursprung im Kampf für die Einheit Nordirlands mit Großbritannien und gegen ein vereinigtes Irland.

