IRW-News: Aguia Resources Limited: Aguia Resources Limited: Bebohrung von neu entdeckter südöstlicher Zone erweitert Streichen bei Tres Estradas um 700 Meter

IRW-PRESS: Aguia Resources Limited: Aguia Resources Limited: Bebohrung von neu entdeckter südöstlicher Zone erweitert Streichen bei Tres Estradas um 700 Meter

BEBOHRUNG VON NEU ENTDECKTER SÜDÖSTLICHER ZONE ERWEITERT STREICHEN BEI TRÊS ESTRADAS UM 700 METER

Höhepunkte:

- Bohrungen entlang der kürzlich entdeckten südöstlichen Zone wiesen Streicherweiterung auf mindestens 700 m sowie zusätzliche Mineralisierung mit Mächtigkeiten und Gehalten nach, die jenen der aktuellen Lagerstätte Três Estradas entsprechen:

o Bohrloch TED-17-117 ergab 42,00 m mit 4,33 % P2O5

o Bohrloch TED-17-112 ergab 20,55 m mit 3,67 % P2O5

o Bohrloch TED-17-116 ergab 47,73 m mit 3,60 % P2O5

- Bei bisheriger Bebohrung der Streichenerweiterung wurde Mineralisierung nicht durchschnitten - Streichenlänge von nordöstlicher Erweiterung ist nach 700 m in Richtung Nordosten weiterhin offen

- Ergänzungsbohrprogramm liefert weiterhin Ergebnisse, die besser sind als erwartet und die Homogenität der Mineralisierung sowie die Beständigkeit an der Seite und in der Tiefe bestätigen

- Bohrstrategie besteht darin, das Hauptaugenmerk auf oberflächennahe Mineralisierungen zu richten und diese zur aktuellen Ressourcenbasis hinzuzufügen - dadurch soll Abraumverhältnis verringert und Abbaukosten gesenkt werden

- 13.022 m an Ergänzungsbohrungen abgeschlossen - Programm soll bis Ende April abgeschlossen werden

- Ergänzungsbohrungen bei Hauptlagerstätte werden fortgesetzt, um mineralisierte Zonen zu durchschneiden, die mächtiger sind, als wir in unserem ursprünglichen Ressourcenmodell angenommen haben:

o Bohrloch TED-17-110 ergab 96,97 m mit 3,57 % P2O5

- Pilotanlagen-Flotationstest bei Eriez zurzeit mit frischer Karbonatit-Großprobe im Gange - erste Inbetriebnahmearbeiten liefern erwartete Ergebnisse

Der brasilianische Düngerentwickler Aguia Resources Limited (ASX: AGR) (Aguia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297284) freut sich, seinen Aktionären ein Update des laufenden Ergänzungsbohrprogramms bei seinem Vorzeige-Phosphatprojekt Três Estradas im Süden von Brasilien bereitzustellen. Das Programm liefert weiterhin positive Ergebnisse, die die Homogenität und Beständigkeit der Lagerstätte nachweisen. Am Standort sind weiterhin vier Diamantbohrgeräte im Einsatz. Bis dato wurden insgesamt 13.022 Meter gebohrt, einschließlich 8.807 Meter an Diamantbohrungen und 4.215 Meter an RC-Bohrungen.

Wie bereits am 16. Februar 2017 gemeldet, identifizierte das Unternehmen eine neue oberflächennahe Mineralisierungszone entlang der Südostgrenze des geplanten Grubenmantels von Três Estradas. Durch die Bohrungen wurde in dieser Zone eine Beständigkeit auf einem Streich von mindestens 700 Metern nachgewiesen, wobei die nordöstliche Erweiterung weiterhin vollständig offen ist. Aguia hat entschieden, die Bohrungen bei der 700-Meter-Streichenerweiterung einzustellen und das Hauptaugenmerk auf die Ergänzungsbohrungen zu richten.

Die Ergänzungsbohrungen entlang dieses 700-Meter-Streichens werden fortgesetzt, um von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 100 Metern eine Ressource der gemessenen und angezeigten Kategorie zu produzieren. Die Strategie des technischen Teams bestand darin, eine oberflächennahe Mineralisierung anzupeilen, die zur aktuellen Ressource hinzugefügt wird. Es ist davon auszugehen, dass die Integration nicht nur das allgemeine Abraumverhältnis des geplanten Betriebs verbessern, sondern schließlich auch die Abbaukosten senken wird. Die ersten Ergebnisse dieser Zone weisen darauf hin, dass die Mächtigkeiten und die Gehalte mit jenen des Großteils der Lagerstätte übereinstimmen, was durch die Ergebnisse der Bohrlöcher TED-17-116, das eine Mineralisierung mit einem Gehalt von 3,60 Prozent P2O5 auf 47,73 Metern ergab, und TED-17-117, das eine Mineralisierung mit einem Gehalt von 4,33 Prozent P2O5 auf 42,00 Metern ergab, nachgewiesen wurde.

Seit der Bekanntgabe des Ergänzungsbohrprogramms am 23. März 2017 beweisen die jüngsten Ergebnisse weiterhin die Beständigkeit der Mineralisierung - sowohl an der Seite als auch in der Tiefe. Die Modellierung dieser Ergebnisse ergab Abschnitte, die in der Tiefe mächtiger sind, als im vorangegangenen Ressourcenmodell erwartet wurde - z. B. ergab Bohrloch TED-17-110 96,97 Meter mit einem Gehalt von 3,57 Prozent P2O5.

Der Pilotanlagentest der frischen Karbonatit-Großprobe in der Flotation Division von Eriez in Pennsylvania geht gut voran. Die ersten Ergebnisse dieses Programms sollten im April eintreffen.

Technical Director Dr. Fernando Tallarico sagte: Die Ergebnisse der Bohrungen entlang der neuen südöstlichen Zone und bei der Lagerstätte sind weiterhin äußerst positiv. Wir sind nicht nur in der Lage, die Beständigkeit der Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe nachzuweisen, sondern konnten auch weitere oberflächennahe Ressourcen definieren, die sich positiv auf unsere Abbaukosten auswirken sollten.

Managing Director Justin Reid sagte: Der Erfolg unseres Bohrprogramms geht weiter und wir haben die Entscheidung getroffen, den neuen südöstlichen Schenkel Ergänzungsbohrungen zu unterziehen. Unser Ressourcenmodell ist solide und wird erweitert. Es ist wichtig, die neue Entdeckung zu gemessenen und angezeigten Ressourcen umzuwandeln, damit sie in unsere bankfähige Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study) aufgenommen wird. Wir werden die Bebohrung der Streichenerweiterung dieser Zone zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Unsere höchste Priorität ist die Definierung ausreichender Tonnen, um ein solides Minenmodell zu erstellen.

Die Größe und der Wert von Três Estradas nehmen weiterhin zu und zusammen mit umliegenden Projekten, auf die wir eine Option haben, entwickeln wir methodisch ein Phosphatprojekt beträchtlicher Größe, das sich im Herzen einer landwirtschaftlichen Region Brasiliens befinden wird, das zurzeit ausschließlich auf importiertes Phosphat setzt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Justin Reid, Managing Director

E: jreid@aguiaresources.com.au

T: +1 416-216-5446

Catherine Stretch, Chief Commercial Officer

E: cstretch@aguiaresources.com.au

T: +1 416-309-2695

Jan-Per Hole, Vice President Corporate Development Australia

E: jph@aguiaresources.com.au

T: +61 (0) 414 899 732

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Veröffentlicht durch: Ben Jarvis, Six Degrees Investor Relations: +61 413 150 448

Folgen Sie uns auf Twitter: @ Aguia_Resources

Über Aguia:

Aguia Resources Limited (Aguia) ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Phosphatprojekten in Brasilien gerichtet ist. Aguia hat ein renommiertes und erfahrenes inländisches Team zusammengestellt, dessen Sitz sich in Belo Horizonte (Brasilien) befindet, wobei es auch Niederlassungen in Sydney (Australien) gibt. Die Schlüsselprojekte von Aguia befinden sich in Rio Grande do Sul, einer wichtigen landwirtschaftlichen Region, die zu 100 Prozent von Phosphatimporten abhängig ist. Die Phosphatlagerstätten in Rio Grande sind qualitativ hochwertig, ermöglichen eine kostengünstige Produktion und befinden sich außerdem in der Nähe einer Straßen-, Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur. Das erfahrene Management-Team von Aguia kann eine umfassende Erfahrung bei der Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen brasilianischen Bergbauaktiva in die Produktion vorweisen.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Fernando Tallarico, einem Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario, erstellt wurden. Dr. Tallarico ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens. Dr. Tallarico verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Dr. Tallarico erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39360/2017_04_03_EN_AGR_Update_New_SE_Zone_FT_TB2_CS_BJ DPG (2)_Deprcom1.001.jpeg

Abbildung 1: Geologische Karte des Três-Estradas-Karbonatits, die über ein Luftbild gelegt wurde und den Status des laufenden Bohrprogramms zeigt

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39360/2017_04_03_EN_AGR_Update_New_SE_Zone_FT_TB2_CS_BJ DPG (2)_Deprcom1.002.png

Abbildung 2: Planansicht des Tagebaumodells der PEA von Três Estradas, die die neue Karbonatitzone zeigt, die entlang der Südostgrenze der Lagerstätte entdeckt wurde. Auf der rechten Seite ist die strukturelle Interpretation der neuen Zone entlang des Abschnitts 950NE angegeben.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39360/2017_04_03_EN_AGR_Update_New_SE_Zone_FT_TB2_CS_BJ DPG (2)_Deprcom1.003.png

Abbildung 3: Bohrabschnitt 950NE der Lagerstätte Três Estradas, der die neue südöstliche Zone und eines der angegebenen Bohrergebnisse von TED-17-116 zeigt. Beachten Sie, dass der Großteil des neuen Karbonatits, das in diesem Abschnitt bebohrt wurde, jenseits des vorangegangenen Grubenmodells liegt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39360/2017_04_03_EN_AGR_Update_New_SE_Zone_FT_TB2_CS_BJ DPG (2)_Deprcom1.004.png

Abbildung 4: Bohrabschnitt 400NE der Lagerstätte Três Estradas, der die Verdickung des Karbonatits in der Tiefe zeigt, insbesondere im Abschnitt von Bohrloch TED-17-110

Tabelle 1 - Analyseergebnisse des Bohrprogramms

(* Bohrlochkennungen, die mit TED beginnen, sind Diamantbohrlöcher. Jene die mit TER beginnen, sind RC-Bohrlöcher.)

Bohr-IDVon Bis (m)Länge P2O5 (CaO (%MgO (%Fe2O3 SiO2 (Al2O3

(m) (m) %) ) ) (%) %) (%)

TED-17-188,00274,55 86,55 3,97 36,08 7,37 9,29 8,61 1,45

109

TED-17-150,00246,97 96,97 3,57 32,04 9,68 8,80 11,48 2,13

110

TED-17-33,71 54,26 20,55 3,67 34,70 7,57 6,86 15,21 2,28

112

TED-17-109,70157,43 47,73 3,60 33,70 9,43 7,32 10,76 2,03

116

TED-17-159,00201,00 42,00 4,33 28,42 8,72 8,75 19,40 4,40

117

Einschl6,00 6,27 24,63 6,78 10,15 29,80 6,38

ießlich

Einschl7,00 5,13 29,89 14,54 5,91 9,99 1,15

ießlich

TER-17-0,00 15,00 15,00 15,29 20,16 1,57 19,88 28,18 3,91

229

15,00 80,00 65,00 6,65 35,00 6,72 8,71 11,27 1,58

Einschl2,00 13,47 28,05 8,75 12,35 15,10 2,23

ießlich

Einschl7,00 11,17 29,68 8,59 11,95 12,61 1,57

ießlich

Einschl4,00 12,33 34,65 5,79 11,27 11,37 1,51

ießlich

TER-17-Nicht mineralisiert

235

TER-17-Nicht mineralisiert

236

TER-17-18,00 47,00 29,00 3,19 16,81 7,62 14,54 31,39 6,25

237

Bohr-IUTM_E UTM_N ErhöhuLänge KoordinatBezugspAzimutNeigun

D ng (m) enstatus unkt g

(m)

TED-177670726576920361 286,05GPS SAD-69 150,00-60,00

-109 Z21S

TED-177669006576718364 255,55GPS SAD-69 150,00-60,00

-110 Z21S

TED-177675986576910353 129,90GPS SAD-69 330,00-60,00

-112 Z21S

TED-177674816576790353 166,95GPS SAD-69 330,00-60,00

-116 Z21S

TED-177672506576612358 206,20GPS SAD-69 330,00-55,00

-117 Z21S

TER-177668536576521362 80,00 GPS SAD-69 0,00 -90,00

-229 Z21S

TER-177672176576768366 40,00 GPS SAD-69 0,00 -90,00

-235 Z21S

TER-177672426576725362 70,00 GPS SAD-69 0,00 -90,00

-236 Z21S

TER-177672096576864366 47,00 GPS SAD-69 0,00 -90,00

-237 Z21S

Die vollständige Meldung finden Sie hier: http://www.asx.com.au/asxpdf/20170403/pdf/43h7fywfgnlwpk.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Aguia Resources Limited ABN 94 128 256 888

Suite 4, Level 9, 341 George Street, Sydney, NSW 2000

Telephone 02 9299 9690 Facsimile 02 9299 9629

www.aguiaresources.com.au

JORC-Code, Tabelle 1

Abschnitt 1 - Probennahmetechniken und Daten

(Die Kriterien dieses Abschnitts gelten auch für alle weiteren Abschnitte.)

Kriterien Erklärung des Anmerkung

JORC-Codes

Probennahmetechn· Beschaffenheit und · Die Arbeiten werden

iken Qualität der mittels RC- und

Probennahmen (z. B. Diamantbohrungen

Schlitze oder durchgeführt, wobei

spezifische, die Proben mittels

spezialisierte, Laboranalysen

branchenübliche untersucht werden,

Messinstrumente, die die für die

für die untersuchten angepeilte

Minerale geeignet

sind, wie etwa Karbonatitmineralisieru

Tiefen-Gammasonden ng

oder tragbare geeignet sind.

XRF-Instrumente · Die Bohrstandorte

usw.). Diese sind in einer Tabelle

Beispiele sollten im Text dieser

nicht als Pressemitteilung

Einschränkung der detailliert angegeben

umfassenden Bedeutung und in einem Plan

von Probennahmen grafisch

aufgefasst dargestellt.

werden.

· Integration von · Die Bohrstandorte

Bezugnahmen auf werden mittels

Messungen, die tragbarer GPS-Geräte

durchgeführt wurden, ermittelt. Die

um die Probennahmen werden

Repräsentativität und unter Anwendung

die angemessene umfassender

Kalibrierung aller Protokolle

angewendeten von Aguia und von

Messinstrumente oder QA/QC-Verfahren gemäß

-systeme den besten Praktiken

sicherzustellen der Branche

durchgeführt.

· Aspekte der · Die Mineralisierung

Ermittlung von ist im Allgemeinen

Mineralisierungen, sichtbar.

die für den

öffentlichen Bericht · RC-Proben werden in

von Bedeutung sind. Ein-Meter-Intervallen

In Fällen, in denen entnommen und

die Standardarbeiten analysiert, wobei für

der Branche eine XRF-Untersuchung

durchgeführt wurden, im Labor eine

wäre dies relativ repräsentative

einfach (z. B. wurden Zwei-Kilogramm-Probe

RC-Bohrungen aller Intervalle

angewendet, um entnommen

Ein-Meter-Proben zu wird.

erhalten, von denen

drei Kilogramm · Halbe

pulverisiert wurden, Kerndiamantbohrproben

um eine 30-Gramm-Last in mineralisiertem

für die Brandprobe zu Material werden im

produzieren). In Allgemeinen in

anderen Fällen könnte Ein-Meter-Intervallen

eine weitere entnommen und zur

Erklärung Analyse ins Labor

erforderlich sein, z. geschickt. Die Längen

B. im Fall von variieren jedoch im

grobkörnigem Gold, Allgemeinen zwischen

das Probleme in 0,5 und 1,5 Metern,

Zusammenhang mit der um im Bedarfsfall die

Probennahme bereitet. geologischen Grenzen

Ungewöhnliche widerzuspiegeln.

Rohstoff- oder

Mineralisierungsarten · In allen Fällen

(z. B. werden die Bohrproben

Unterwasser-Kernstücke an das Labor von SGS

) könnten die in Belo Horizonte

Veröffentlichung gesendet und unter

detaillierter Anwendung der Methode

Informationen XRF79C_10 -

erfordern.

Lithiumtetraborat-Fusio

n analysiert. Zu den

analysierten

Elementen zählen

SiO

2, Al2O3, Fe2O3, CaO, M

gO

, TiO2, P2O5, Na2O, K2O

,

MnO und LOI, das als

für diese

Mineralisierungsart

geeignet angesehen

wird.

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. · Bei der RC-Bohrung

Kern-, RC-, Hammer-, wurde ein

Dreh-Luftstoß-,

Schnecken-, Hard Formation Bit für

Oberflächenprobennahme

Bangka-, n mit Wolframknöpfen

Schallbohrungen usw.) und einem Durchmesser

und Details (z. B. von 5,5 Zoll

Kerndurchmesser, angewendet. Es wurden

Dreifach- oder keine

Standardrohr, Tiefe Tiefenuntersuchungen

von durchgeführt.

Diamantbohrgeräten,

Oberflächenprobennahme· Bei den

n oder andere Typen, Kernbohrungen wurde

Ausrichtung des Kerns ein HQ-Equipment für

bzw. mittels welcher verwittertes Material

Methode bzw. ein NQ-Equipment

usw.) für frisches Gestein

verwendet.

Tiefenuntersuchungen

werden in

Drei-Meter-Intervallen

unter Anwendung eines

Maxibore-Tiefeninstrume

nts durchgeführt. Es

wurde keine

Kernausrichtung

durchgeführt.

Gewinnung von · Aufzeichnungs- und · RC-Gewinnungen werden

Bohrproben Bewertungsmethoden durch das

von Kern- und Probengewicht

überwacht. Die

Schlitzprobengewinnunge minimale

n Gewinnungsrate

und bewertete beträgt 85

Ergebnisse Prozent.

· Bei Kernbohrungen

erfolgt die Gewinnung

mittels Proben- und

Bohrdurchgangsaufzeich

nungen. Die

Kerngewinnungsrate

ist im Allgemeinen

über 97

Prozent.

· Messungen zur · Bei Diamantbohrungen

Maximierung der ist die

Probengewinnung und Probengewinnung

Sicherstellung der aufgrund der

Repräsentativität der Beschaffenheit des

Proben frischen Gesteins und

der Homogenität der

Mineralisierung kein

Problem

. Bei Saprolit wird

die Gewinnung mittels

kurzer Bohrdurchgänge

und bester

Bohrpraktiken

maximiert.

· Bei RC-Bohrungen

werden trockene

Proben über einen

Zyklon- und

Riffelteiler

entnommen, wodurch

eine Homogenisierung

und eine

repräsentative

Probennahme

gewährleistet werden.

Nasse Proben werden

getrocknet und

anschließend

homogenisiert und von

Hand

erprobt.

· Ob ein Zusammenhang · Die Mineralisierung

zwischen der ist in allen

Probengewinnung und mineralisierten

dem Gehalt besteht Intervallen homogen

und ob es aufgrund und es besteht kein

eines Zusammenhang zwischen

Verlustes/Gewinns von der Probengewinnung

feinem/grobkörnigem und dem Gehalt bei

Material eine einem bestimmten

Probenabweichung

gegeben haben Bohrtyp.

könnte

Aufzeichnung · Ob die Kern- und · Bei RC-Bohrungen

Splitterproben erfolgt die

geologisch und Aufzeichnung auf eine

geotechnisch detaillierte Weise,

ausreichend die als angemessen

detailliert für die Integration

aufgezeichnet wurden, in

um eine angemessene Ressourcenschätzung

Mineralressourcenschät angesehen

zung, Abbaustudien und wird.

metallurgische

Studien zu · Bei Diamantbohrungen

ermöglichen. wird die Aufzeichnung

als geeignet für die

Integration in

Ressourcenschätzungen,

metallurgische

Studien und

vorläufige

Abbaustudien

angesehen. Der Mangel

an einem

ausgerichteten Kern

und geotechnischen

Aufzeichnungen vor

dem Schneiden

schließt die

Verwendung in

detaillierten

Abbaustudien

aus.

· Ob die Aufzeichnung · RC-Bohraufzeichnung

qualitativer oder beinhaltet Lithologie

quantitativer Natur und

ist. Kernfotos (oder Verwitterung

nach Hauptadern

schürfen, Schlitze · Diamantbohraufzeichnu

usw.) ng beinhaltet

Gesteinstyp,

Alteration, Struktur

und qualitativen

Magnetismus. Es wurde

keine Kernausrichtung

durchgeführt und die

strukturellen

Messungen werden nur

auf Alphawinkel

beschränkt. Der

gesamte Kern wird

fotografiert und

getrocknet, bevor er

geschnitten

wird.

· Gesamtlänge und · 100 Prozent der

Prozentsatz der relevanten Abschnitte

relevanten aller Bohrungen

aufgezeichneten werden

Abschnitte aufgezeichnet.

Unterprobennahme· Bei Kernproben ob · Ein fester Kern wird

techniken geschnitten oder in zwei Hälften

und gesägt und ob ein gesägt, wobei eine

Probenaufbereit Viertel, die Hälfte Hälfte zur Analyse

ung oder der gesamte Kern verschickt und die

entnommen andere als Referenz

wurde einbehalten wird. Ein

brüchiger Kern

wird unter Anwendung

eines Spachtels oder

eines ähnlichen

Werkzeugs entlang der

Mittellinie geteilt,

wobei eine Hälfte

einbehalten und die

andere zur Analyse

verschickt

wird.

· Bei Nicht-Kernproben · Bei RC-Bohrungen

ob geriffelt, mittels werden

Rohr erprobt, mittels Ein-Meter-Proben vom

Drehung geteilt usw. Zyklon entnommen,

und ob nass oder wobei feuchte Proben

trocken unter Anwendung eines

erprobt Kunststoffrohrs und

eines

Kreuzklingengeräts

aus Metall und

trockene Proben

mittels eines

Riffelteilers geteilt

werden. Gesättigte

Proben werden vor der

Homogenisierung

getrocknet. Zwei

repräsentative Proben

mit einem Gewicht von

500 bis 2.000 Gramm

werden entnommen,

wobei eine zur

Analyse eingereicht

und die andere als

Referenz einbehalten

wird.

· Bei allen

Probennahmen und

Bohrungen werden die

Proben getrocknet und

gebrochen und

anschließend unter

Anwendung von

LM-Mühlen im Labor

auf 75 Prozent (80

Mesh) zermahlen.

· Bei allen · Die

Probenarten die Probenaufbereitungstec

Beschaffenheit, hniken entsprechen dem

Qualität und Eignung Branchenstandard und

der gelten als angemessen

Probenaufbereitungstec für die untersuchte

hnik Mineralisierung.

· In allen Unterprobenn· Es werden die

ahmephasen branchenüblichen

angewendete Verfahren angewendet,

Qualitätskontrollmaßna einschließlich der

hmen zur Maximierung Sicherstellung, dass

der Repräsentativität Nicht-Kernproben vor

von der Analyse

Proben entsprechend

homogenisiert und die

Archivproben

entnommen

werden.

· Ergriffene · Es wurden keine

Maßnahmen, um Feldduplikat- oder

sicherzustellen, dass Zweite-Hälfte-Probenna

die Probennahmen hmen durchgeführt. Die

repräsentativ für das Zielmineralisierung

entnommene Material ist größtenteils

sind, einschließlich homogen.

Ergebnisse von

Feldduplikat-/Zweite-H

älfte-Probennahmen

· Ob die Probengrößen · Die Probengrößen

für die Korngröße des werden als angemessen

erprobten Materials für die Korngröße des

angemessen erprobten Materials

sind erachtet.

Qualität von · Beschaffenheit, · Die angewendete

Analysedaten Qualität und Eignung XRF-Methode

und der angewendeten entspricht dem

Laboruntersuchu Analyse- und Branchenstandard und

ngen Laborverfahren und ob gilt als angemessen

die Technik als für die Analyse einer

partiell oder gesamt in Apatit enthaltenen

angesehen Phosphatmineralisierun

wird g.

· Die

Probenaufbereitung

und -analyse wurden

im Labor von SGS in

Belo Horizonte

(Brasilien) unter

Anwendung

üblicher Brech- und

Pulverisierungstechnik

en

durchgeführt.

· Die aufbereiteten

Trüben wurden mittels

einer

Lithiumboratfusion-XRF-

Spektroskopie auf

wichtige Oxidelemente

analysiert

(P

2O5, Al2O3, CaO, Fe2O3,

K

2O, MgO, MnO2, SiO2,

TiO

2, Na2O und LOI

(Methodencodes XRF79C

und

PHY01E).

· In spezifischen

Fällen wurden die

Proben unter

Anwendung eines

Königswasseraufschluss

es und einer

Massenspektrometrie mit

induktiv gekoppeltem

Plasma (Methodencode

ME-MS81) auch auf

eine Reihe von 31

Elementen

analysiert.

· Die Aufbereitungs-

und Analyseverfahren

sind für den

erprobten

Mineralisierungstyp

geeignet und

zuverlässig, um den

Gesamtgehalt der

analysierten

Komponenten zu

ermitteln.

· Erstellung und · Sofern angewendet,

Modellierung, ist das tragbare

Ablesezeiten, XRF-Gerät ein

angewendete

Kalibrierungsfaktoren Delta Analyser CS-4000

und deren Herkunft von

usw.

Innov-X Systems

· Angewendete · Von INNOV X Systems

Parameter zur wird eine

Ermittlung der Kalibrierungsplatte

Analyse für für die Kalibrierung

geophysikalische des tragbaren

Werkzeuge,

Spektrometer, X Ray Fluorescence-Gerä

tragbare ts

XRF-Instrumente usw., geliefert.

einschließlich

Instrumente

· Beschaffenheit der · Aguia hat zwei

angewendeten zertifizierte

Qualitätskontrollverfa Phosphatreferenzmateri

hren (z. B. Standard-, alien (Standards) aus

Leer-, Doppel- oder dem Material

externe aufbereitet, das von

Laborprüfungen) und der Lagerstätte

ob die angewendete

Genauigkeit (z. B. Três Estradas

Mangel an Abweichung) entnommen wurde.

und Präzision Diese umfassen einen

ermittelt mittel- und

wurden hochgradigen Standard

und gelten als

angemessen für die

bebohrte Mineralisierun

g.

· Dies wird zusätzlich

zu feinen und

grobkörnigen

Leerstandards

durchgeführt, die aus

unproduktiven

Quarzerzgängen

aufbereitet

wurden.

· Abgesehen von einem T

rübenduplikat

ist jeweils einer der

oben angegebenen, vom

Unternehmen

bereitgestellten

Standards in jedem 48

Proben umfassenden

Satz

enthalten.

· Ein 48 Proben

umfassender Satz wird

jeden Monat an ein

Labor zur

unabhängigen Analyse

eingereicht.

· Die unabhängige

Analyse wird bei ALS

Chemex in Lima (Peru)

durchgeführt, wo die

Proben unter

Anwendung des

Methodencodes

XRF12pt/XRF24 auf

eine Reihe von

Elementen analysiert

werden.

· Außerdem vertraut Agu

ia

auf die analytischen

Qualitätskontrollmaßna

hmen, die vom gemäß

ISO akkreditierten

Labor angewendet

werden.

Verifizierung · Verifizierung · Die AGR-Verfahren

von bedeutsamer umfassen eine interne

Probennahmen Abschnitte entweder doppelte Prüfung und

und durch unabhängiges im Bedarfsfall eine

Analysen oder alternatives unabhängige

Personal des Verifizierung während

Unternehmens des unabhängigen

Prüfungsprozesses.

· Verwendung von · Da dies das erste

Zwillingsbohrlöchern Programm bei TE South

ist, wurden keine

Zwillingsbohrlöcher

gebohrt.

· Dokumentation · Die Daten werden von

primärer Daten-, Geologen von

Datenerfassungsverfahr

en-, Aguia vor Ort manuell

Datenverifizierungs- in die

und Aufzeichnungspapiere

Datenspeicherungsproto eingetragen. Diese

kolle (physisch und Daten werden

elektronisch). anschließend in eine

digitale Datenbank

eingegeben, die aus

Excel-Arbeitsmappen

besteht. Die

Analysedaten des

Labors werden in die

Papiere der

Tiefenproben

integriert. Alle

Original-Aufzeichnungs

papiere und digitalen

Daten werden

gespeichert. Es wird

regelmäßig eine

Sicherungskopie der

digitalen Daten

angelegt.

· Die Daten müssen

noch extern geprüft

werden. Externe

Prüfungen früherer

Bohrungen haben die

Richtigkeit der

durchgeführten

Arbeiten

bestätigt.

· Erörterung etwaiger · Es gibt keine

Anpassungen von Anpassungen von

Analysedaten Analysedaten.

Standort der · Angewendete · Alle Bohrkragen

Datenpunkte Genauigkeit und wurden gemäß dem

Qualität von lokalen

Untersuchungen zur UTM-Koordinatensystem

Lokalisierung von (südamerikanischer

Bohrlöchern Bezugspunkt 1969 -

(Bohrkragen und SAD69, Zone 21S)

Tiefenuntersuchungen), unter Anwendung

Gräben, Minenanlagen unterschiedlicher

und anderen GPS-Geräte

Standorten, die bei untersucht, bevor die

der Bohrungen begonnen

Mineralressourcenschät haben und nachdem

zung verwendet diese abgeschlossen

werden wurden.

· Spezifikation des · SAD 1969 UTM-System,

angewendeten Zone

Rastersystems 21S

· Qualität und · Eine topografische

Genauigkeit der Begrenzung des

topografischen Projektgebiets wurde

Begrenzung unter Anwendung

unterschiedlicher

GPS-Technologien

erstellt.

· Die Untersuchung

besteht aus Linien in

Abständen von 25

Metern und

Begrenzungslinien in

Abständen von 100

Metern.

· Die topografische

Untersuchung ergab im

Metakarbonatitgebiet Um

risslinien in

Abständen von einem

Meter. Im restlichen

Gebiet wurden unter

Anwendung einer

Shuttle Radar Topograph

y

Mission (SRTM) und o

rthorektifizierter

Geoeye-Bilder mit

einer Auflösung von

0,5 Metern

Umrisslinien in

Abständen von fünf

Metern

erzielt.

Datenabstand · Datenabstand für · Bei RC-Bohrungen

und Meldung von werden alle

-verteilung Explorationsergebnisse vertikalen Bohrungen

bei

Três Estradas South in

50 Meter voneinander

entfernten Linien

gebohrt, wobei die

Abstände entlang der

Bohrlinien von

Karbonatitausbissen fes

tgelegt

werden.

· Bei Diamantbohrungen

werden alle geneigten

Bohrungen bei

Três Estradas in 100

Meter voneinander

entfernten Linien

gebohrt, wobei die

Abstände entlang der

Bohrlinien von

Karbonatitausbissen fes

tgelegt werden.

· Ob der Datenabstand · Der Datenabstand und

und die -verteilung -verteilung werden

ausreichend sind, um für die Art der

einen Grad der erprobten

geologischen und Mineralisierung als

Gehaltsbeständigkeit angemessen erachtet

zu ermitteln, der für und sind für die

das/die angewendete/n Verwendung in

Verfahren und Mineralressourcen und

Klassifizierungen von -

Mineralressourcen- reservenschätzungen gee

und ignet.

Erzreservenschätzungen

angemessen

ist

· Whether sample · For the purposes of

compositing has been reporting of results

applied. no sample compositing

has been

applied

Orientation of · Whether the · The bulk nature of

data in orientation of the mineralisation

relation to sampling achieves indicates that

geological unbiased sampling of sampling bias will

structure possible structures not be introduced by

and the extent to changing drilling

which this is known, direction

considering the

deposit

type.

· If the relationship · Given the bulk and

between the drilling homogenous nature of

orientation and the the mineralisation it

orientation of key is considered that

mineralised there is no sampling

structures is bias

considered to have

introduced a sampling

bias, this should be

assessed and reported

if

material.

Sample security · The measures taken · Chain of custody is

to ensure sample managed by

security.

Aguia. Samples are

stored on site. Assay

samples are sent by

freight express to

the relevant

laboratories.

Audits or · The results of any · Tres Estradas -

reviews audits or reviews of Audit by SRK

sampling techniques Consulting in early

and 2013 and late 2014

data. indicated

that techniques

utilised by

Aguia were in line

with generally

accepted industry

best practices. The

same audit found no

issues with the data.

Section 2 Reporting of Exploration Results

(Criteria listed in the preceding section also apply to this section.)

CriteriaJORC Code explanation Commentary

Mineral · Type, reference · Tres Estradas

tenemen name/number, location and Permit 810.090/91,

t and ownership including irrevocable right to 100%

land agreements or material under an exercised option

tenure issues with third parties agreement with

status such as joint ventures,

partnerships, overriding Companhia Brasiliera de Cob

royalties, native title re

interests, historical (CBC).

sites, wilderness or

national park and On July 1, 2011, CBC and Ag

environmental uia

settings. Metais Ltda., a

subsidiary of

· The security of the

tenure held at the time Aguia in Brazil, executed

of reporting along with an option agreement

any known impediments to providing the irrevocable

obtaining a licence to purchase option of these

operate in the mineral rights by

area.

Aguia Metais (or its

affiliate or

subsidiaries). On May 30,

2012

Aguia Metais exercised the

purchase option

concerning these mineral

rights by means of its

affiliate

Aguia Fertilizantes S/A (Ag

uia

Fertilizantes). On July

10, 2012, CBC and

Aguia Fertilizantes execute

d an irrevocable agreement

providing the assignment

of these mineral rights

to

Aguia Fertilizantes. On

July 20, 2012 CBC filed a

request before the DNPM

applying for the transfer

of these mineral rights

to

Aguia Fertilizantes.

The 2nd two-year term

expired on August 16,

2012, with the Final

Exploration Report now

under review by the

Government, approval of

which will allow the

Company a further year

(from the date of

approval) to submit an

Economic Exploitation

Plan.

· Tres Estradas South

Permit 810.325/12,

irrevocable right to 100%

under an exercised option

agreement with

Companhia Brasiliera de Cob

re

.

Granted April 29, 2013,

initial 3 year term

expiry April 29, 2016.

The partial report with

time extension request

was filed February 23,

2016.

Explorat· Acknowledgment and · Tres Estradas and Tres Es

ion appraisal of exploration trada

done by other South

by parties.

other Discoveries of phosphate

parties rich rocks at TE were

made by a joint

exploration programme

between

Companhia Brasileiraa do Co

bre

and Santa Elina in

2007/2008 during a gold

exploration programme.

This involved an

integrated geochemical/

geological/geophysical

and drilling programme.

The gold results were

disappointing, causing

Santa Elina to withdraw

from the JV, however +6%

phosphate values were

noted in assaying of

soils and drill

core.

Geology · Deposit type, geological · Tres Estradas and Tres Es

setting and style of tradas

mineralisation. South

The mineralisation is a

carbonatite hosted

phosphate deposit, with

apatite as the phosphate

bearing mineral. The

NE-SW trending

carbonatite is probably

Mid-Proterozoic in age,

and has been affected by

Neo-Proterozoic shearing

and metamorphism. It is

hosted in the Santa Maria

Chico Granulite Complex,

within the

Taquarembo Domain of the

Achaean to Proterozoic

Sul-rio-grandense Shield.

Drill · A summary of all · Drillhole information is

hole information material to listed in the appropriate

Informa the understanding of the tables in this document,

tion exploration results and presented in maps and

including a tabulation of sections

the following information

for all Material drill

holes:

o easting and northing of

the drill hole

collar

o elevation or RL (Reduced

Level - elevation above

sea level in metres) of

the drill hole

collar

o dip and azimuth of the

hole

o down hole length and

interception

depth

o hole length.

· If the exclusion of this

information is justified

on the basis that the

information is not

Material and this

exclusion does not

detract from the

understanding of the

report, the Competent

Person should clearly

explain why this is the

case.

Data · In reporting Exploration · Drill intersections are

aggrega Results, weighting length weighted. A

tion averaging techniques, nominal 3%

methods maximum and/or minimum P

grade truncations 2O5 lower cutoff is used,

( and there is no upper cut

eg cutting of high grades) applied to

and cut-off grades are intersections.

usually Material and

should be

stated.

· Where aggregate · Not applicable

intercepts incorporate

short lengths of high

grade results and longer

lengths of low grade

results, the procedure

used for such aggregation

should be stated and some

typical examples of such

aggregations should be

shown in

detail.

· The assumptions used for · Not applicable

any reporting of metal

equivalent values should

be clearly

stated.

Relation· These relationships are · RC drilling is targetting

ship particularly important in the flat lying upper

between the reporting of oxide mineralisation -

mineral Exploration these holes may be

isation Results. terminated in

widths mineralisation once fresh

and rock has been

interce intersected

pt

lengths · Diamond drilling is targe

tted

to intersect the full

width of the interpreted

steeply dipping

carbonatite bodies

· If the geometry of the · RC drilling is generally

mineralisation with perpendicular to the

respect to the drill hole flat-lying oxide blanket,

angle is known, its and oxide intersection

nature should be widths will reflect the

reported. true thickness of the

oxide

layer.

· Diamond holes are

drilled at an acute angle

to the steeply to

vertically dipping

carbonatite bodies, hence

downhole widths will be

greater than true widths.

For

drillholes drilled at

-60°, true mineralisation

widths will generally be

in the order of 40-60% of

downhole intersection

lengths - this is shown

in more detail on

included cross

sections.

· If it is not known and · Down hole lengths are

only the down hole reported

lengths are reported,

there should be a clear · Relationships between

statement to this effect true lengths and true

( thickness are shown in

eg down hole length, true cross

width not sections

known).

Diagrams· Appropriate maps and · Refer to maps and

sections (with scales) sections in

and tabulations of release

intercepts should be

included for any

significant discovery

being reported These

should include, but not

be limited to a plan view

of drill hole collar

locations and appropriate

sectional

views.

Balanced· Where comprehensive · Results from all drillhol

reporti reporting of all es

ng Exploration Results is have been reported

not practicable,

representative reporting

of both low and high

grades and/or widths

should be practiced to

avoid misleading

reporting of Exploration

Results.

Other · Other exploration data, · Geological mapping and

substan if meaningful and interpretation is used as

tive material, should be a base for included drill

explora reported including (but hole plans and

tion not limited to): sections

data geological observations;

geophysical survey

results; geochemical

survey results; bulk

samples - size and method

of treatment;

metallurgical test

results; bulk density,

groundwater, geotechnical

and rock characteristics;

potential deleterious or

contaminating

substances.

Further · The nature and scale of · As presented in the text

work planned further work of this

( report

eg tests for lateral

extensions or depth

extensions or large-scale

step-out

drilling).

· Diagrams clearly · As presented in the text

highlighting the areas of of this

possible extensions, report

including the main

geological

interpretations and

future drilling areas,

provided this information

is not commercially

sensitive.

Section 3 Estimation and Reporting of Mineral Resources

Not applicable to this release - this does not include mineral resource estimations

Section 4: Estimation and Reporting of Ore Reserves

Not applicable to this release

Section 5: Estimation and Reporting of Diamonds and Other Gemstones

Not applicable to this release

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39360

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39360&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000AGR4

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.