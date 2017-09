IRW-News: Blue Cap AG : Blue Cap AG: Blue Cap AG zeichnet 10%-ige Kapitalerhöhung bei Greiffenberger AG

IRW-PRESS: Blue Cap AG : Blue Cap AG: Blue Cap AG zeichnet 10%-ige Kapitalerhöhung bei Greiffenberger AG

Blue Cap AG: Blue Cap AG zeichnet 10%-ige Kapitalerhöhung bei Greiffenberger AG

München, den 28.09.2017 (28.09.2017/12:59) - Blue Cap AG, München, hat heute komplett eine 10%-ige Barkapitalerhöhung der Greiffenberger AG, die unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen wurde, gezeichnet. Greiffenberger AG hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 6.372.750,--, eingeteilt in 5.323.300 Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von gerundet Euro 1,1971 um Euro 637.273,80, eingeteilt in 532.329 Aktien auf Euro 7.010.023,80 gegen Bareinlage durch Ausgabe von 532.329 neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2017 zu erhöhen. Die neuen Aktien wurden börsenkursnah zum Ausgabebetrag von Euro 2,33 ausgegeben.

(Ende)

Aussender: Blue Cap AG

Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier

Tel.: 49 89 288 909 26

E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de

Website: www.blue-cap.de/

