IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc.: Ausübung von Aktienoptionen

Caledonia Mining Corporation Plc.: Ausübung von Aktienoptionen

St Helier, 23. August 2017: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen)(NYSE American: CMCL; AIM: CMCL; TSX: CAL) http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297483 gibt bekannt, dass im Zuge der Ausübung von Aktienoptionen insgesamt 18.600 Stammaktien des Unternehmens jeweils in Form von Stückaktien ausgegeben und zugeteilt wurden (die Optionsaktien).

Caledonia wird beantragen, dass die Optionsaktien in Form von Depositary Interests zum Börsenhandel im AIM zugelassen werden. Erwartungsgemäß wird am 29. August 2017 mit dem Handel der entsprechenden Wertpapiere begonnen.

Im Anschluss an die Emission der Optionsaktien werden sich insgesamt 10.552.473 Stammaktien des Unternehmens in Form von Stückaktien in Umlauf befinden. Caledonia hat keine Aktien im eigenen Bestand. Diese Zahl kann somit von den Wertpapierinhabern als Nenner für die Berechnungen herangezogen werden, mit denen sie feststellen können, ob sie ihre Beteiligung - bzw. eine Änderung in ihrer Beteiligung - am Unternehmen bekannt geben müssen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Maurice Mason

Tel: +44 1534 679 802

Tel: +44 759 078 1139

WH Ireland

Adrian Hadden/Ed Allsopp

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

-

Tel: +44 207 138 3204

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40720

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40720&tr=1

