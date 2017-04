IRW-News: ChroMedX Corp. : ChroMedX bringt Design des HemoPalm 2.0-Analysegeräts zum Abschluss

IRW-PRESS: ChroMedX Corp. : ChroMedX bringt Design des HemoPalm 2.0-Analysegeräts zum Abschluss

ChroMedX bringt Design des HemoPalm 2.0-Analysegeräts zum Abschluss

18. April 2017 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: MNLIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler des tragbaren Blutanalysesystems HemoPalm, freut sich bekannt zu geben, dass das Design des neuen HemoPalm 2.0 nunmehr abgeschlossen wurde.

Das neue Design spiegelt die Evolution der Diagnostik von der laborbasierten Analyse hin zur patientennahen Labordiagnostik (Point-of-care testing/POCT) wider. Das Design beinhaltet zahlreiche neue und aktualisierte Leistungsmerkmale für eine optimierte Diagnosedauer und Behandlung der Patienten im Krankenhaus, vor allem in der Notaufnahme und auf Intensivstationen, sowie bei Auswärtseinsätzen wie zum Beispiel im Rettungs- und Notarztdienst.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39496/CHX PR - HP 2 0 April 18-17 Final_DE_PRCOM.001.jpeg

HemoPalm 2.0-Design und Ladegerät

Leistungsmerkmale des HemoPalm 2.0-Designs

- Widerstandsfähiges 5-Zoll-LCD-Display mit Touchscreen-Funktion zur einfachen Navigation und Desinfektion

- Mikrospektrometer und Biosensor-Analysegerät

- Wifi- und Bluetooth-Fähigkeit ermöglicht Übertragung von Patientendaten an die Zentrale

- 64-Bit-Quad-Core-CPU

- USB-Port für die manuelle Datenübertragung

- Speicher zur Archivierung von Patientendaten für den Einsatz im Krankenhaus und bei Auswärtseinsätzen

- 1D- & 2D-Barcode-Scanner zur einfachen Datenerfassung von Kartusche und Patientenarmband

- Wiederaufladbare Batterie (Akku) - geringes Gewicht und flache Bauweise eignet sich optimal für das tragbare Gerät im Auswärtseinsatz

- Montierbare Ladestation

Diese Leistungsmerkmale und die kombinierte Messung erlauben eine rasche Analyse am Standort des Patienten und können eine Vielzahl von Geräten im OP ersetzen bzw. die Triage/Behandlung in der Notaufnahme und anderen Spitalsbereichen beschleunigen. Die fortschrittliche Leichtbauweise ist auch für den Auswärtseinsatz von wesentlicher Bedeutung.

Der Kernauftrag von ChroMedX ist die optimierte Patientenbetreuung, und das neue HemoPalm-Design trägt diesem Anspruch Rechnung. Unsere Technologie wurde von der Notwendigkeit einer zuverlässigen Point-of-Care-Diagnostik inspiriert. Die einfache Handhabung und Zuverlässigkeit sind bei der Markteinführung einer neuen Technologie von zentraler Bedeutung und ich bin überzeugt, dass wir diesem Anspruch mit unserem Design gerecht werden, meint Ash Kaushal, President und CEO von ChroMedX Corp.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39496/CHX PR - HP 2 0 April 18-17 Final_DE_PRCOM.002.jpeg

HemoPalm 2.0-Design

Derzeit ist eine kombinierte Messung - die in Zukunft von HemoPalm unterstützt wird - nur in stationären Analysegeräten möglich. Solche Geräte werden für gewöhnlich in Zentrallabors verwendet. Das HemoPalm 2.0-Analysesystem wurde für die Blutgasanalyse, CO-Oxymetrie und die Elektrolyt- und Bilirubinmessung entwickelt. Es ist damit ein wertvolles Instrument für den Einsatz in den verschiedensten Bereich innerhalb des Spitals und auch bei Auswärtseinsätzen wie Rettungs- und Notarztdiensten, in Entwicklungsländern und bei Militär- und Katastropheneinsätzen.

Die Symptome der Patienten können von Atemnot bis hin zur Bewusstlosigkeit reichen und durch eine Dysfunktion eines oder mehrerer Organe wie Lunge, Nieren, Herz und Magen-Darm-Trakt hervorgerufen werden. Die Patienten können aber auch Opfer von Umwelteinflüssen sein, wie etwa einer übermäßigen Inhalation von Rauch oder Gasen (eine häufige Ursache von Kohlenmonoxidvergiftungen) oder der Einnahme von Nitraten und Nitriten über Bestandteile von Medikamenten oder andere Inhaltsstoffe. Die unten angeführten Tests sind für eine Diagnose der Symptome von Patienten und bei der Überwachung ihrer Therapie essentiell.

Mit der HemoPalm-Kartusche ist zunächst die Analyse folgender Parameter möglich:

- CO-Oxymetrie: Gesamthämoglobin, Oxyhämoglobin, Desoxyhämoglobin, Methämoglobin und Caboxyhämoglobin

- Blutgasanalyse: pH, pO2 und pCO2

- Elektrolyte: Na+, K+, Cl-

- Bilirubin

- Sauerstoffsättigung (Hämoglobin)

- Basenüberschuss (berechnet)

- Anionenlücke (berechnet)

Diese Tests sind für die Bestimmung der Sauerstoffzufuhr und des Säuren-Basen-Haushalts eines Patienten in Notsituationen wesentlich, um die Ursachen einer Hypoxämie oder Hypoxie (Sauerstoffmangel im Gewebe), Erkrankungen wie Asthma oder COPD (chronische obstruktive Lungenerkrankung) sowie Störungen im Elektrolythaushalt wie z.B. Dehydrierung oder Erkrankungen der Nieren, der Lunge oder Herzens feststellen zu können.

Bilirubin ist vor allem bei der Diagnose der Neugeborenengelbsucht essentiell. Diese Erkrankung ist einfach zu therapieren, kann jedoch bei Nichtbehandlung zu Hirnschäden und Gehörverlust führen. Vor allem bei Säuglingen wird die Abnahme von Kapillarblut bevorzugt, da sich in diesem Fall eine Abnahme von arteriellem Blut schwierig gestaltet, schmerzhaft ist und maßgeblich zur Entwicklung einer Anämie beiträgt.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Fertigstellung des Kartuschenrezeptors (Aufnahme). Im Anschluss daran wird der funktionelle Prototyp auf Basis des neuen HemoPalm 2.0-Designs zusammengebaut und verpackt.

Anfang des Monats gab ChroMedX den Abschluss des Designs der HemoPalm-Kartusche bekannt und konzentriert sich nun auf die Bewertung der Produzierbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit der Kartusche in großen Mengen für die laufende Analyse, Kalibrierung und Validierung des Prototypen des HemoPalm-Analysegeräts.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnostik und die patientennahe Labordiagnostik (POCT) spezialisiert hat. Die Produkte sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt und kommen bei der Blutabnahme, Analyse und Plasma-/Serumgewinnung zum Einsatz.

Das HemoPalm-Blutanalysesystem ist das einzige tragbare Blutanalysesystem, bei dem die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Aktuell bieten keine der tragbaren Analysegeräte auf dem Markt eine solche Kombination. Bei den bestehenden Technologien müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Durch die Technologie des Unternehmens ist es hingegen möglich, die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der vollständigen CO-Oxymetrie und Bilirubinanalyse in einem einzigen tragbaren Blutanalysegerät anzubieten. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil des HemoPalm-Systems ist die Möglichkeit, Kapillarblut direkt an der Einstichstelle in die Kartusche zu saugen, was eine Alternative zu arteriellem Blut bietet. Die arterielle Blutentnahme ist mit Schmerzen verbunden und kann zu Nervenschädigungen führen. Die CO-Oxymetrie ist ein Verfahren zur Messung der Konzentration von fünf verschiedenen Hämoglobin-Typen im Blut.

Der Weltmarkt für die Blutgas- und Elektrolytanalyse wurde für 2015 auf rund 1,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis zum Jahr 2020 ein Volumen von über 1,8 Milliarden USD erreichen.

Webseite: www.chromedx.com

Kontakt:

Investor Relations

Büro 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@chromedx.com

CHROMEDX CORP

Suite 520 - 65 Queen Street West

Toronto, Ontario

M5H 2M5

Büro: 647-872-9982

Tel (gebührenfrei)/Fax: 1-844-247-6633

E-Mail: info@ChroMedX.com

