IRW-News: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold schließt erste Tranche der Privatplatzierung über 2,86 Millionen Dollar ab und berichtet über Unternehmen...

Enforcer Gold schließt erste Tranche der Privatplatzierung über 2,86 Millionen Dollar ab und berichtet über Unternehmenstatus

Toronto, Ontario - Enforcer Gold Corp (Enforcer oder das Unternehmen) (TSX-V: VEIN - FWB: N071) freut sich bekanntzugeben, dass es eine erste Tranche der am 2. April 2017 und 12. April 2017 bekanntgegebenen nicht-vermittelten Privatplatzierung von 4.000.000 $ (die Platzierung) für einen Gesamterlös von 2.860.740 $ abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Platzierung gab das Unternehmen aus: (a) 7 278 700 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,20 $ pro Einheit für einen Erlös von 1.455.740 $; und 5 620 000 Flow-Through Stammaktien (jede eine FT Aktie) zu einem Preis von 0,25 $ pro FT Aktie für einen Erlös von 1.405.000 $. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienwarrant (der Warrant) bestehen, wobei jeder Warrant zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschlussdatum der Platzierung berechtigt.

Der Erlös aus dem Verkauf der FT Aktien wird für Explorationsausgaben (gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act, Canada)) verwendet und wird nicht für das laufende Besteuerungsjahr geltend gemacht.

Im Rahmen der Platzierung erhielten Mitglieder der Verkaufsgruppe eine Vermittlungsgebühr entsprechend 7% des Gesamterlöses der Platzierung in bar und in Broker Warrants (Broker Warrants), die so ausübbar sind, dass die Zahl der Stammaktien des Unternehmens 7% der Gesamtzahl von Einheiten und FT Aktien entspricht, die im Rahmen der Platzierung verkauft wurden. Alle Wertpapiere die im Rahmen der Platzierung ausgegeben worden sind, unterliegen einer Haltefrist die am 22. August 2017 ausläuft.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös der Platzierung für die Exploration des hochgradigen Montalembert Goldprojekts in Quebecs ergiebigem Abitibi Greenstone Belt sowie für allgemeine Geschäftsausgaben zu verwenden.

Unternehmens-Update-

Das Unternehmen freut sich bekanntzugeben, dass es kürzlich die sehr hoch-auflösende aeromagnetische Untersuchung des gesamten 7300 Hektar großen hochgradigen Montalembert Goldprojekts mit Hilfe von Geotechs Heligrad-VLF EM Triaxial Gradiometersystems abgeschlossen hat. Die Untersuchung wurde sicher, pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen. Über 1800 Kilometer wurden in 50 Meter Zeilenabständen geflogen. Die detaillierte magnetische Abdeckung wird für Enforcers Explorationsteam ein Hauptinstrument sein, um strukturelle Merkmale von Faltungen, Scherungen und Brüchen abzugrenzen, welche das Unternehmen glaubt sind wichtige Kontrollen zur Goldmineralisierung auf der Liegenschaft.

Das Unternehmen arbeitet seine Pläne für das anstehende Explorationsprogramm aus, welches Mitte Mai beginnen und ununterbrochen bis in den späten Herbst 2017 laufen soll. Das Programm wird mit Oberflächenarbeiten nahe der Galena and No.2 Adern beginnen und wird die erhöhte Freilegung der Adern entlang ihrer nördlichen und südlichen Aderausrichtungen mit begleitenden Channel Samplings beinhalten. Es wird erwartet, dass Bohrungen Mitte bis Ende Juni beginnen werden. Gebietsweit erwartet das Unternehmen 6000 - 8000 Meter mit einem Diamantbohrer und bis zu 1000 Meter mit Hilfe eines Reverse Circulation Bohrgerätes zu bohren. Basierend auf der Unternehmensbegutachtung historischer Daten werden die Bohrungen zunächst vier Ziele hoher Priorität testen. Sobald die Interpretation der neuen hochauflösenden magnetischen Daten fertiggestellt ist, werden Prospecting-Teams Daten über die Anomalien vor Ort zur Folgeexploration mitsamt Diamantbohrungen erheben (ground-truthing).

Präsident und CEO Steve Roebuck kommentiert:

Wir freuen uns, in der letzten Phase der Vorbereitung unseres ersten umfangreichen Explorationsprogramms des hochgradigen Montalembert Goldprojekts zu sein. Die Liegenschaft ist im Hinblick auf moderne Explorationstechniken untererforscht, und die hochgradigen Sichtungen haben nicht den Grad der Exploration erhalten der ihrem Potential entspricht. Das diesjährige Programm soll die Liegenschaft in einer systematischen und methodischen Art und Weise erforschen und unser Wissen über die Kontrollen der Mineralisierung im Hinblick auf das Gebiet sowie im Hinblick auf die Ausweitung und Priorisierung von Zielen für Diamantbohrungen vergrößern.

Über Enforcer Gold Corp

Enforcer Gold Corp erwirbt eine 100%-ige Beteiligung an seinem 7300 Hektar-großen Montalembert Goldprojekt welches 120 km westlich von Chibougamau im ergiebigen Abitibi Greenstone Belt im Zentrum von Quebec liegt.

Zwei aktuelle Channel Sample Proben von der Galena Ader, die 20 Meter voneinander entfernt entlang der Aderlänge entnommen wurden,ergaben 510.79 g/t Au auf 1 Meter und 118,79 g/t Au auf einem Meter.

Enforcer Gold hat über 2,2 Millionen Dollar für sein Explorationsprogramm im Jahr 2017 zur Verfügung gestellt; unter anderem für: Datenerfassung, Geophysik am Boden und aus der Luft, Stripping von Überlagerungen, Kartierung, Grabungsarbeiten, Channel-Sampling und RC- und Diamantbohrungen.

