IRW-News: Fandom Sports Media Corp.: Fandom Sports Media veranstaltet große Premiere und Medienspektakel in der Zentrale von Dash Radio in Hollywood

Fandom Sports Media veranstaltet große Premiere und Medienspektakel in der Zentrale von Dash Radio in Hollywood

Santa Monica, Kalifornien - 2. Mai 2017, Fandom Sports Media Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (FRANKFURT: TQ42) (Fandom Sports oder das Unternehmen) freut sich, die offizielle Präsentation der FanDom Sports-App bekannt zu geben.

Das Medienereignis findet am Montag, den 11. Juli - am Vorabend der ESPY Awards - in der Zentrale von Dash Radio in Hollywood (Kalifornien) statt. An der Veranstaltung nehmen nur geladene Gäste teil.

Mit der Möglichkeit, die FanDom Sports-App während der Verleihung der größten Sportauszeichnung in den USA feierlich präsentieren zu können, wird ein Traum wahr!, freut sich Blair Naughty, CEO von FanDom Sports Media. Wir werden zahlreiche Top-Athleten und prominente Persönlichkeiten, die sich bereits in LA befinden, persönlich einladen, damit sie gemeinsam mit uns dieses tolle Ereignis feiern können.

Über Fandom Sports Media Corp.

FanDom Sports bietet eine umfassende mobile Lösung für das ultimative Sporterlebnis, mit der sich Sportfans einen Platz in der ersten Reihe der packendsten Sportdebatten sichern können. Und das täglich, rund um die Uhr.

Wenn es etwas gibt, was Sportfans noch mehr begeistert als sich ein Spiel oder Match in ihrem Lieblingssport anzusehen, dann sind es Diskussionen über das Spiel und die Athleten.

Bei der FanDom Sports-App kämpft man nicht mit den Fäusten - sondern mit den Daumen!

Fandom Sports Media Corp. ist ein Unternehmen, das einzigartige, publikumsgerechte Inhalte sammelt, kuratiert und produziert, diese nach Kategorien geordnet in ein soziales Netzwerk stellt und über die mobile App von Fandom Sports Media zugänglich macht. Mit einer interaktiven sozialen Plattform bieten wir allen echten Sportbegeisterten der Welt ein Forum, in dem sie ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen können. Hier können sie ihre Meinung kundtun, Vergleiche anstellen, ihren Frust abladen, in Schadenfreude schwelgen und ihrer Liebe und ihrem Hass über den Sport, die Teams, die Spieler, die Fans und die Teamchefs Ausdruck verleihen. Mit unserem einzigartigen Ansatz werden kuratierte Inhalte und von Nutzern generierte Inhalte miteinander vermischt; gleichzeitig kann man mit den Athleten und Sportgrößen sowohl online als auch bei gesponserten Veranstaltungen vor Ort in Kontakt treten.

Wenn Sie mehr über FanDom Sports wissen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit unserem Anlegerservice unter der Rufnummer 604-346-7613 in Verbindung.

Besuchen Sie auch die Webseite des Unternehmens unter www.fandomsportsmedia.com.

Über DASH Radio

Dash Radio wurde von den erfolgreichsten DJs der Welt ins Leben gerufen, die sich mit den Einschränkungen regulärer FM-Radiosender nicht mehr abfinden wollten (und Internet-Playlisten hassen, die sich als Radio präsentieren, aber von Computern ohne Seele generiert werden). Gemeinsam gründeten sie Dash, mit dem Ziel, die beste Radioplattform der Welt zu entwickeln. Mit einer Vielfalt, die man sich nur wünschen kann, ohne Werbeeinschaltungen. Und das live, rund um die Uhr - und gratis.

Dash Radio setzt sich mit ganzer Kraft dafür ein, das beste Radioerlebnis der Welt zu bieten (in unserem Studio sind rund um die Uhr Live-DJs am Werk). Sagen Sie uns einfach, was sie hören, ergänzen oder ändern wollen - wir sind immer offen für Neues. Wenn Ihnen gefällt, was sie hören und wenn Sie uns bei unserem Wachstum unterstützen wollen, dann sagen Sie es Ihren Freunden weiter - damit auch sie sich der Evolution des Radios anschließen können.

www.dashradio.com

Über die ESPY Awards

Ein ESPY Award (Abkürzung für: Excellence in Sports Performance Yearly Award) ist eine Auszeichnung, die aktuell vom TV-Sender ABC und zuvor von ESPN in Anerkennung der Leistungen von Einzelsportlern und Athletenteams bzw. anderer sportlicher Leistungen während des Kalenderjahres, das vor der jährlich veranstalteten Preisgala liegt, verliehen wird. Die ersten ESPYs wurden 1993 verliehen.

Ab Gründung des ESPY Award im Jahr 2004 wurden die Gewinner ausschließlich von den Fans gewählt. Seit dem Jahr 2004 sind auch Sportjournalisten, TV-Moderatoren, Entscheidungsträger im Sportsektor, Sportler, Sportexperten im Allgemeinen oder ESPN-Persönlichkeiten an der Wahl beteiligt. Die Preisträger werden seither ausschließlich über eine Online-Fan-Plattform aus den vom ESPY-Nominierungsausschuss (ESPY Select Nominating Committee) vorgeschlagenen Kandidaten ausgewählt.

Zu den jüngsten Gewinnern zählen:

Serena Williams, UFCs Conor McGregor, NBAs Kobe Bryant, Novak Djokovic, Sebastian Giovinco, Maya Moore, NHLs Sidney Crosby, Cam Newton, Cristiano Ronaldo und NBAs LeBron James.

Für das Unternehmen:

Blair Naughty

Blair Naughty, CEO

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Fandom Sports Media Corp.

Blair Naughty

Tel: 604-346-7613.

E-Mail: info@fandomsportsmedia.com

CSE: FDM

OTC: FDMSF

FRANKFURT: TQ42

Haftungsausschluss:

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Informationen nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit und Angemessenheit. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Leistungen dar und gelten nicht als zuverlässig. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Einige dieser Risiken und Unsicherheiten sind möglicherweise in den vom Unternehmen offiziell (auf www.sedar.com) eingereichten Unterlagen beschrieben.

Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39614

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39614&tr=1

