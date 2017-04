IRW-News: I-Minerals Inc.: I-Minerals erhält Wassergenehmigung und reicht aktualisierten Betriebs- und Wiedernutzbarmachungsplan ein

IRW-PRESS: I-Minerals Inc.: I-Minerals erhält Wassergenehmigung und reicht aktualisierten Betriebs- und Wiedernutzbarmachungsplan ein

I-Minerals erhält Wassergenehmigung und reicht aktualisierten Betriebs- und Wiedernutzbarmachungsplan ein

Vancouver, B.C., Kanada, 5. April 2017 - I-Minerals lnc. (TSX.V: IMA; OTCQB: IMAHF; Frankfurt 61M) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass es seinen Betriebs- und Wiedernutzbarmachungsplan (Operation and Reclamation Plan, ORP) erneut beim Idaho Department of Lands (das IDL) eingereicht hat. Das IDL hat I-Minerals eine kurze Liste mit Punkten vorgelegt, die für die Genehmigung des ORP erforderlich sind, und I-Minerals hat dem IDL die genannten Dinge zur Verfügung gestellt. Außerdem hat das Idaho Department of Water Resources (IDWR) die Wassergenehmigung erteilt, wonach das Unternehmen Zugang zu Grundwasserleitern und Oberflächenwasser hat und dieses für die Mineralaufbereitung verwenden kann. Die vom IDWR genehmigte Wassermenge übersteigt I-Minerals Bedarf, sodass der Rest vom IDL verwendet werden kann, beispielsweise zur Brandbekämpfung.

Wir freuen uns über den Fortschritt, den wir im Genehmigungsprozess erzielen konnten, sagte Thomas Conway, President und CEO von I-Minerals. Unser Technikteam, das von HDR Engineering geleitet wird, hat einen hervorragenden Job gemacht und die wenigen ausstehenden Punkte auf der Liste innerhalb kürzester Zeit erledigt. Während des Genehmigungsprozesses hat das IDL viele Kenntnisse über den Betrieb auf unserem Bovill Kaolin-Projekt erhalten und wir freuen uns auf eine baldige Antwort.

A. Lamar Long, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger von I-Minerals Inc. den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über I-Minerals Inc.

I-Minerals erschließt auf seiner strategisch günstig gelegenen Helmer-Bovill-Liegenschaft im US-Bundesstaat Idaho zahlreiche Lagerstätten mit hochreinem, hochwertigem Halloysit, Quarz, Kalifeldspat und Kaolin. 2016 führten GBM Engineers LLC, die für das Projektmanagement und die Planung der Verarbeitungsanlage und der Infrastruktur zuständig waren, eine Machbarkeitsstudie zur Bovill-Kaolin-Lagerstätte durch. In der Machbarkeitsstudie wurde einschließlich OPEX und CAPEX ein Kapitalwert nach Steuern von 249,8 Mio. USD mit einem IZF nach Steuern von 25,8% berechnet. Der anfängliche Investitionsaufwand CAPEX wurde auf 108,3 Mio. Dollar bei einer Amortisationszeit nach Steuern von 3,7 Jahren geschätzt. Andere Ingenieursdienste wurden von HDR Engineering, Inc. (alle Umweltaspekte; Hydrologie / Hydrogeologie; Straßenführung); Tetra Tech, Inc. (Entwicklung von Lagerungsmöglichkeiten für die Rückstände); Mine Development Associates (Minenmodell; Erzplanung; Ressourcenschätzung) sowie SRK Consulting (U.S.) Inc. (Ressourcenschätzung) geleistet. Die Genehmigungsverfahren mit dem Staat Idaho kommen gut voran.

I-Minerals Inc.

Per: Thomas M. Conway

Thomas M. Conway, President & CEO

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen enthalten, die laut dem United States Private Securities Legislation Reform Act von 1995 alszukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Alle Aussagen über mögliche Mineralisierungen und Ressourcen, Explorationsergebnisse und zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, unter anderem auf Änderungen beim Weltmarktpreis für Rohstoffe, gewisse Risiken, denen die Mineralexploration unterliegt, Risiken bei Entwicklung, Konstruktion und Abbautätigkeiten, Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Wirtschaftlichkeit oder Unsicherheiten, ob zusätzliches Kapital zur Verfügung stehen wird.

Kontakt:

Barry Girling

877-303-6573 oder 604-303-6573 ext. 102

E-Mail: info@imineralsinc.com

Website: www.imineralsinc.com

Paul J. Searle, Investor Relations

877-303-6573 oder 604-303-6573 ext. 113

E-Mail: psearle@imineralsinc.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39387

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39387&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44973V1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.