IRW-News: Mag One Products Inc.: Mag One Products Inc. meldet aktualisierten technischen Bericht gemäß NI 43-101 und Ernennung von neuem Projektleiter

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA, KANADA), 11. April 2017. MAG ONE PRODUCTS INC. (Mag One oder das Unternehmen) meldete am 22. März, dass es so bald wie möglich eine Zusammenfassung der aktuellen und wissenschaftlichen technischen Daten (Summary of Current and Scientific Technical Information) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) erstellen wird. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass seine Arbeiten im Gange sind und dass davon auszugehen ist, dass Jacques Marchand, ein geologischer Beratungstechniker aus Quebec (Québec Ingénieur Géologue Conseil) und eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß NI 43-101, diesen Bericht schon bald an das Management von Mag One liefern wird.

Das Unternehmen möchte auch die Beauftragung des Technikkonzerns Dundee Sustainable Technologies Inc. (DST) aus Thetford Mines (Quebec) bekannt geben, der das Projekt von Mag One in allen Phasen der hydrometallurgischen Arbeiten unterstützen wird. Dieses Programm wurde konzipiert, um äußerst reine, amorphe Kieselerde für die Zementindustrie sowie das Vorprodukt, das für die Herstellung von äußerst reinem Magnesiumoxid (MgO) für unterschiedliche chemische Anwendungen erforderlich ist, zu produzieren.

Das Team unter der Leitung von David Lemieux, einem Chemietechniker von der University of Sherbrooke, sowie das qualifizierte Team an Technikern und Wissenschaftlern von DST sind für Mag One willkommene Ressourcen. DST kann bei der Durchführung hydrometallurgischer Prozesse in der Bergbaubranche, einschließlich Asbestberge, eine langjährige Erfahrung vorweisen. Herr Lemieux hat die Entwicklung der DST-Technologien auf Pilotebene zur Veredelung von Asbestberge für die Nickelgewinnung erfolgreich geleitet. Er ist gemeinsam mit DST auch Miteigentümer von neun Patenten und hat über ein Dutzend Abhandlungen veröffentlicht. Außerdem hat Herr Lemieux die Errichtung der Demonstrationsanlage von DST mit einer Kapazität von 15 Tonnen pro Tag geleitet. Nach einem erfolgreichen Pilotprogramm mit einer Kapazität von einer Tonne Asbest pro Tag hat Mag One die Option, die bestehende Demonstrationsanlage von DST mit einer Kapazität von 15 Tonnen pro Tag zu verwenden, um größere Mengen an äußerst reiner Kieselerde für potenzielle Abnehmer in der Zementindustrie herzustellen, während eine kommerzielle Fertigungsanlage mit einer Kapazität von 18.000 Tonnen pro Jahr errichtet wird.

Das technische Team von Mag One entwickelt auch seinen neuartigen pyrometallurgischen Ansatz für die Herstellung von Magnesiumbarren weiter. Diesbezüglich hat Mag One eine technische Besprechung organisiert, die am 19. April in Montreal stattfinden wird, um Meilensteine zu definieren, die erreicht werden sollen, um diese Arbeiten auf die nächste Ebene zu heben.

Mag One Products Inc. ist ein Unternehmen, das bestrebt ist, zum Standard auf dem Magnesiummarkt zu werden, indem es sich zunächst auf drei Projekte bei seiner Fertigungsanlage im Süden von Quebec (Kanada) konzentriert: I. Produktion von äußerst reinem Magnesiumoxid, Magnesiumhydroxid Mg(OH)2 und anderen marktgängigen Nebenprodukten und Verbindungen. II. Produktion von zu 99,9 Prozent reiner Magnesiumbarren. III. Herstellung und Verkauf von auf Magnesium basierenden, strukturell isolierten Verkleidungsplatten. Drei der wichtigsten Vorteile von Mag One sind seine Technologien, sein modulares Konzept zur Erweiterung von Verarbeitungsanlagen und die Verfügbarkeit von bereits abgebauter Serpentinitberge.

Gillian Holcroft, Eng., M.Eng., President und Director von Mag One Products Inc., ist die qualifizierte Person (Qualified Person) des Unternehmens für diese Pressemitteilung und hat die darin enthaltenen Informationen geprüft und bestätigt.

Gezeichnet: Gillian Holcroft, Eng., M.Eng.

President und Director

Mag One notiert unter dem Kürzel MDD an der CSE, unter dem Kürzel 304 an der Frankfurter Börse (FWB) und Xetra sowie unter dem Kürzel MgPRF an der OTCQB. Die Notierungen an der Frankfurter Börse und der OTCQB bieten dem Unternehmen Zugang zu den europäischen und US-amerikanischen Märkten und potenziellen Anlegern. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse.

