IRW-News: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) schließt unabhängige Bewertung von Cannabisprojekt in Las Vegas (Nevada) ab

IRW-PRESS: Marapharm Ventures Inc.: Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) schließt unabhängige Bewertung von Cannabisprojekt in Las Vegas (Nevada) ab

Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) schließt unabhängige Bewertung von Cannabisprojekt in Las Vegas (Nevada) ab

Marapharm freut sich bekannt zu geben, dass es einen unabhängigen Berechnungs-/Bewertungsbericht hinsichtlich der Beurteilung von Aktiva erhalten hat, die im Dezember 2016 zu Unternehmensplanungszwecken und als Vorbereitung für die Errichtung der Anlage sowie für die anschließende Produktion (Kultivierung) und Verarbeitung durchgeführt worden waren. RWE Growth Partners Inc. (RWE) wurde damit beauftragt, den Marktwert des sieben Acres großen Grundstücks und der drei damit in Zusammenhang stehenden Cannabislizenzen zu bewerten, die Marapharm in Las Vegas (Nevada) kontrolliert.

Die Bewertung des Grundstücks und der Lizenzen ergab vor dem Beginn der Errichtung und der Produktion einen Wert von 3.500.000 US-Dollar (etwa 4.700.000 Kanadische Dollar). Seit der Erstellung dieses Berichtes hat die Errichtung begonnen und es wurde eine weitere Million US-Dollar (etwa 1.300.000 Kanadische Dollar) in Anwendungen, Rechtskosten, Gehälter, Nass- und Trockenlager, Strukturkomponenten und Genehmigungsanleihen investiert. Anhand dieses Berichtes und ohne Berücksichtigung der anschließenden Kosten für die Weiterentwicklung des Projektes kalkulieren wir für dieses Projekt zurzeit einen realisierbaren Marktwert von über 4,5 Millionen US-Dollar (etwa sechs Millionen Kanadische Dollar), sagte Linda Sampson, CEO von Marapharm.

Beim RWE-Bericht wurden die folgende Bewertung und Methodologie angewendet:

RWE wendete VIER Kriterien für die bestmögliche Nutzung an, nämlich physische Machbarkeit, rechtliche Machbarkeit, finanzielle Machbarkeit und maximale Profitabilität, und ermittelte die geeignetsten Methoden, um die MMJ-Lizenzen unter Anwendung der Einnahmenmethode zu bewerten.

Ein Auszug des RWE-Berichtes ist auf der Website von Marapharm unter www.marapharm.com im Abschnitt Investors verfügbar und wird auch auf SEDAR eingereicht.

ÜBER MARAPHARM VENTURES INC.

www.marapharm.com

Fotos und Videos der Errichtung stehen auf der Website von Marapharm zur Verfügung. Die Stammaktien von Marapharm notieren in Kanada unter dem Börsenkürzel MDM an der Canadian Securities Exchange, in den USA unter dem Börsenkürzel MRPHF an der OTCQB sowie in Europa unter dem Börsenkürzel 2M0 an der Frankfurter Börse.

Marapharm verfügt in WA und NV über Grundflächen und Anlagen zur Herstellung von medizinischem Marihuana auf 300.000 Quadratfuß. Vor mehr als zweieinhalb Jahren stellte Marapharm bei Health Canada einen Antrag auf Gewährung einer Produktions- und Vertriebslizenz gemäß den MMPR-Richtlinien und hat auch die erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen absolviert. Der Antrag wird derzeit einem eingehenden Screeningverfahren unterzogen. Im September 2016 erhielt Marapharm von Health Canada den Bescheid, seinen Antrag im Hinblick auf die neuen ACMPR-Richtlinien zu ergänzen.

Weitere Informationen über die Betriebs- oder Finanzergebnisse von Marapharm finden Sie in den Berichten, die bei den entsprechenden Regulierungsbehörden eingereicht wurden, sowie auf den Websites der CSE (www.thecse.com), der OTC (www.otcmarkets.com) und von SEDAR (www.sedar.com) im Profil von Marapharm Ventures Inc.

NÄHERE INFORMATIONEN:

www.marapharm.com oder Linda Sampson, CEO, 778-583-4476 info@marapharm.com

Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, insbesondere jene hinsichtlich der Angaben im Bewertungsbericht. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden. Marapharm wird möglicherweise nicht in der Lage sein, die Bewertung seines Grundstücks in Nevada abzuschließen oder dessen Wert auszuschöpfen, der im Bewertungsbericht beschrieben wird, und es gibt keine Gewissheit, dass Geschäftsziele oder Pläne in Zusammenhang mit dem Projekt in Nevada abgeschlossen oder erfolgreich sein werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39423

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39423&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA56575M1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.