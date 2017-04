IRW-News: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid und First Step Japan vereinbaren den Vertrieb von Cannabinoid-Produkten

IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid und First Step Japan vereinbaren den Vertrieb von Cannabinoid-Produkten

Naturally Splendid und First Step Japan vereinbaren den Vertrieb von Cannabinoid-Produkten

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. KANADA--( 13. April 2017) - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid) oder (NSE) (FRANKFURT:50N) (TSX VENTURE:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich über die Bekanntgabe einer Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit First Step Japan (FSJ) mit dem Ziel der Vermarktung seiner Produktlinie NATERA® CBD in Japan, dem drittgrößten Markt der Welt.

Diese wechselseitige exklusive Geschäftsbeziehung zwischen FSJ und NSE sieht vor, dass FSJ die Vertretung für das CBD-basierte Produktangebot von NSE übernimmt. Weiterhin hat NSE die Option, seinem Sortiment weitere Produkte und Inhaltsstoffe hinzuzufügen, wie beispielsweise HempOmega, mit dem sich nach Ansicht von NSE und FSJ auf dem japanischen Markt ein Gewinn erwirtschaften lässt. Diese Exklusivität wurde zunächst auf zwei Jahre mit Optionen auf Verlängerung beschränkt. FSJ verfolgt eine Endkundenstrategie und wird eine japanische, verbraucherspezifische E-Commerce-Plattform einrichten, um auf diese Weise den stabilen und noch wachsenden E-Commerce-Markt in Japan auszuschöpfen. Darüber hinaus wird FSJ die breit angelegten Marketing-Strategien von NSE für das Firmenkundengeschäft mit Distributoren, Maklern und Einzelhändlern unterstützen, die auf die Abdeckung mehrerer Vertriebskanäle abzielen.

First Step Japan ist ein in Japan angesiedelter Markteinsteiger, der als Beratungsunternehmen Dienstleistungen für unterschiedliche Geschäftszweige und Nichtregierungsorganisationen anbietet. Die Firma unterstützt ihre Kunden beim Erreichen von Geschäftszielen und einem langfristig erfolgreichen Einstieg in den japanischen Markt. Die Direktoren von FSJ können mehr als 30 Jahre Erfahrung in Japan für sich verbuchen. Sie verfügen über einzigartige Voraussetzungen, um ihre Kunden durch das lokale Unternehmensumfeld zu den gewünschten Resultaten zu geleiten. FSJ verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk aus Partnern in allen Geschäftsbereichen und präsentiert sich als zentrales Portal für den Markteintritt.

Der CEO von FSJ, Herr Stephane Beaulieu, erklärt dazu: FSJ ist hocherfreut über die neuen Geschäftsbeziehungen mit NSE. Durch diese neue Partnerschaft mit Naturally Splendid kann FSJ seinen japanischen Kunden eine originale Produktlinie anbieten. Seitdem wir vor einem Jahr mit NSE über die Grundsätze einig geworden sind, hatten wir den Eindruck, dass sich hier eine großartige Beziehung vor einem vergleichbaren kulturellen Hintergrund entwickelt. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten finden wir jedoch bei der Organisationskultur und den Geschäftsidealen. Das Produktangebot von NSE hat starkes Potenzial in Japan, wo der Hanfanbau auf eine lange Tradition zurückblickt. Der Schlüssel zum Erfolg auf dem japanischen Markt ist der Ausbau stabiler und zuverlässiger Geschäftsbeziehungen. Es war nur eine Frage der Zeit bis wir unsere neue wechselseitige exklusive Partnerschaft bekannt geben konnten. Es ist der Auftakt für den Import, die Vermarktung und den Vertrieb der CBD- und Nahrungsmittel von NSE an ein japanisches Klientel, das sich für nordamerikanische, hochwertige Produkte interessiert.

Stephane Beaulieu war 15 Jahre lang als Handelskommissar für die kanadische Regierung in vielen Ländern Asiens tätig und unterstützte kanadische Unternehmen bei ihrem Weg durch die Regel- und Vertriebsnetzwerke hin zum Erfolg in diesem Gastland. In seiner derzeitigen Funktion als Geschäftsführer von First Step Japan (FSJ) hilft Stephane landesfremden Unternehmen beim Einstieg in den japanischen Markt. FSJ nutzt mit seiner Markteinstiegs-Plattform sehr erfolgreich die E-Commerce-Kanäle wie Rakuten und Amazon, um den japanischen Konsumenten neue und innovative Produkte vorzustellen. Eine dieser Erfolgsgeschichten handelt von einem Rooibos-Tee von Health Wise, der bei Amazon Japan anfangs auf Platz 47 seiner Kategorie stand, dann innerhalb von sechs Monaten an die dritte Stelle rückte und nun, ganze zwölf Monate später, bereits den zweiten Platz in der Liste einnimmt.

Dave Eto, CEO von NSE, erklärt: Unser Ausflug zur FoodEx in Tokio im März dieses Jahres übertraf unsere Erwartungen. Wir wussten bereits durch unsere Studien, dass die japanischen Konsumenten ein fortschrittliches und eingehendes Wissen über CBD-Produkte haben, da Premierminister Shinzo Abe derzeit seine Kolitis mit einem CBD-Produkt behandelt. Das Genehmigungsumfeld der japanischen Regierung ist zwar streng und stark reglementiert, ermöglicht uns aber den Import von Hanfprodukten mit CBD für japanische Endverbraucher. Die Reaktionen der Vertreter auf der FoodEx, die sich für CBD-Produkte interessierten, waren einfach erstaunlich, da sie aus diesem neuen Trend Profit schlagen wollen. Wir stecken ein beträchtliches Maß an Arbeit und Mühe in diese Geschäftsbeziehung mit FSJ, um uns einen ausgezeichneten Zugang zur Marktstrategie zu sichern. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft bekanntgeben zu können und FSJ von nun an unsere Produkte zu liefern.

Weitere Informationen finden Sie auf der NATERA®CBD Website unter www.nateracbd.com.

Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) Natera®Ingredients: eine Abteilung für pflanzliche Massenzutaten einschließlich HempOmega (Patent angemeldet); (5) POS-BPC Facility: Ein Werk auf 1115 m² (12.000 sq.ft), das von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betrieben wird und einer breitgefächerten Kundschaft im industriellen Maßstab Verarbeitungslösungen für biologisches Material anbieten kann, wie beispielsweise funktionale Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte(6) Naturally Splendid USA bietet die CBD-Marke Natera® von auf Hanf basierenden Cannabinoid-Nutrazeutika und -Kosmozeutika sowie die Hautpflegemarke Natera® von auf Hanf basierenden Kosmozeutika. Die modernen Technologien, die Erfahrung in der Branche sowie die strategischen Partner von Naturally Splendid ermöglichen die Erstellung individueller Lösungen mit kontinuierlicher Schwerpunktlegung auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.

Für das Board of Directors:

Mr. Dave Eto

CEO, Director

Kontaktdaten:

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Büro: +1 (604) 465-0548

Fax: +1 (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Website: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß unsicher sind und dass die tatsächliche Performance von einer Reihe erheblicher Faktoren beeinträchtigt werden könnte, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Naturally Splendid liegen, einschließlich der Fähigkeit von Naturally Splendid, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrierenCanature wird bei der Entwicklung einer Haustierfutter-Produktreihe mit HempOmega erfolgreich sein; der Profitabilität des Verkaufs potenzieller Produkte; des weiteren Verkaufs schaliger Hanfsamen zu bestehenden oder höheren Raten; der Fähigkeit, alle Großaufträge hinsichtlich des Verkaufs von Hanfsamen abzuwickeln; sowie des Risikos, dass potenzielle Anwendungen möglicherweise nicht alle erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erhalten. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39468

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39468&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63902L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.