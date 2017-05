IRW-News: POWER METALS CORP: Power Metals vereinbart Arrangement-Plan für Spin-Out der Hartgestein-Lithiumprojekte

IRW-PRESS: POWER METALS CORP: Power Metals vereinbart Arrangement-Plan für Spin-Out der Hartgestein-Lithiumprojekte

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, Kanada - (3. Mai 2017) - Power Metals Corp. (Power Metals Corp. oder das Unternehmen) (TSX VENTURE:PWM) (FRANKFURT:OAA1) gibt bekannt, dass es eine Arrangement-Vereinbarung mit seinem neu gegründeten, hundertprozentigen Tochterunternehmen Power Lithium Corp. über die Durchführung eines Arrangement-Plans (die Vereinbarung) geschlossen hat. Die Arrangement-Vereinbarung kann unter den Unternehmensdaten in SEDAR eingesehen werden. Durch das Arrangement möchte Power Metals all seine Beteiligungen an seinen Hartgestein-Lithiumprojekten (die Projekte") an Power Lithium verkaufen und das Tochterunternehmen an der Canadian Stock Exchange (CSE) notieren. Zusätzlich zu den Projekten wird Power Metals gemäß des Arrangements einen Barbetrag an Power Lithium übertragen, damit das Tochterunternehmen die Bedingungen für die Notierung an der CSE hinsichtlich des verfügbaren Kapitals erfüllt und außerdem in der Lage ist, das erste Jahr seines Arbeitsprogramms zu finanzieren.

Johnathan More, Chairman von Power Metals, sagte dazu: Es ist unglaublich viel Arbeit in die Planung dieses Arrangements geflossen, als wir aus einem Unternehmen zwei Unternehmen gemacht haben. Wir möchten jeden noch so kleinen Wert für unsere Aktionäre maximieren, denn durch die Neugründung wird nun Power Lithium Corp. unsere aufregenden Lithiumwerte im Hartgestein besitzen und wir möchten schon sehr bald mit einem aggressiven Bohrprogramm beginnen. Ich möchte mich persönlich bei allen Parteien bedanken, die uns dabei unterstützt haben, diesen spannenden Punkt im Wachstum von Power Metals zu erreichen."

Laut Arrangement-Plan werden die Aktionäre von Power Metals Corp. zum Stichtag für jede gehaltene Aktie von Power Metals eine Stammaktie von Power Lithium erhalten. Der Stichtag wird im Informationsschreiben zur nächsten Aktionärsversammlung von Power Metals bekanntgegeben.

Zu den Hartgestein-Lithiumprojekten, die auf Power Lithium übertragen werden, gehören die Mineral-Claims Case Lake, Larder River, Paterson Lake und Gullwing-Tot Lake sowie die Beteiligungen von Power Metals am Stichtag des Arrangements.

Der Abschluss des Arrangements und die Notierung von Power Lithium an der CSE unterliegen der Zustimmung der Aktionäre von Power Metals Corp., des Supreme Court of British Columbia, der TSXV sowie der CSE. Es gibt keine Garantie, dass das Arrangement und die Notierung von Power Lithium an der CSE zustande kommen werden.

Über Power Metals Corp.

Power Metals Corp ist eines der jüngsten führenden Bergbauunternehmen in Kanada mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu erschließen und im Hinblick auf energierelevante Mineralvorkommen zu explorieren.. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium sowie umweltfreundlichen Energieträgern. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor mit Rohstoffen zu versorgen.

FÜR DAS BOARD:

Johnathan More, Chairman

Weder die TSX Venture Exchange noch die CSE noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Finanzmarktaufsicht oder eine andere Regulierungsbehörde haben die Information die in dieser Meldung enthalten sind geprüft oder missbilligt.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Ereignissen unterliegen. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten und keine Garantie für zukünftige Leistungen von Power Metals darstellen, wie etwa: (i) dass der Arrangement-Plan durchgeführt wird; (ii) dass die Aktionäre von Power Metals für ihre Aktien von Power Metals Aktien von Power Lithium im Verhältnis von 1:1 erhalten werden; (iii) dass Power Metals all seine Anteile an den Hartgestein-Lithiumprojekten an Power Lithium übertragen wird; (iv) dass Power Lithium an der CSE oder überhaupt an einer Börse notiert werden wird und (v) dass Power Metals durch das Arrangement einen Barbetrag auf Power Lithium übertragen wird, damit Power Lithium Corp die Bedingungen für eine Notierung an der CSE erfüllt. Es gibt eine Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von Power Metals erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, unter anderem auch Faktoren außerhalb der Kontrolle von Power Metals. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlich oder mündlich getätigten zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen sowie der Meinung des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt der Aussage und sind durch diesen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Soweit rechtlich nicht anders vorgeschrieben, übernimmt Power Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Einschätzung oder Auffassung des Managements ändern sollten.

KONTAKTINFORMATION

Power Metals Corp.

Johnathan More

Chairman and Director

646-661-0409

info@powermetalscorp.com

