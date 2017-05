IRW-News: TASCA RESOURCES LTD: Tasca Resources unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Konzessionsgebiets Fuente de Oro in Nicaragua

IRW-PRESS: TASCA RESOURCES LTD: Tasca Resources unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Konzessionsgebiets Fuente de Oro in Nicaragua

Tasca Resources unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Konzessionsgebiets Fuente de Oro in Nicaragua

Vancouver (British Columbia), 3. Mai 2017. Tasca Resources Ltd. (TSX Venture: TAC, Frankfurt: 3TA) (Tasca, TAC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, die LOI) mit Central American Mining Corp. (CAMC) hinsichtlich des Erwerbs von 100 Prozent von Central America Mining S.A. (CAM.SA), einem Privatunternehmen aus Nicaragua, das der Nießbrauchsberechtigte des Konzessionsgebiets Fuente de Oro in der Gemeinde Santo Domingo im Departamento Chontales (Nicaragua) ist, unterzeichnet hat.

Gemäß der LOI haben TAC und CAMC 45 Tage Zeit, um ihre Kaufprüfung durchzuführen, und werden, sofern diese positiv ist, ein formelles Optionsabkommen (das Übernahmeabkommen) unterzeichnen, dem zufolge TAC für die Emission von zwei Millionen Stammaktien und eine Barzahlung in Höhe von 66.000,00 an den Verkäufer eine 100-Prozent-Eigentümerschaft an CAM.SA erwerben wird. Sobald das Übernahmeabkommen unterzeichnet ist, unterliegt es dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange.

Konzessionsgebiet Fuente de Oro

Das Konzessionsgebiet Fuente de Oro umfasst Mineralrechte mit einer Größe von 85,7 Quadratkilometern (21.178 Acres), die als äußerst vielversprechend für Gold und Silber erachtet werden. Die von den ursprünglichen Eigentümern des Konzessionsgebiets durchgeführten Explorationen führten zur Identifizierung eines felsischen Intrusionszentrums, das an Verkieselungs- und umfassende kieselhaltige Sinterlagerstätten angrenzt. Durch Erkundungsquerschnitte im gesamten Gebiet wurde eine mächtige Zone mit subangularem bis abgerundetem Oberflächen-Erzgangmaterial mit äußerst anomalen Gold- und Silberwerten identifiziert. Es wurden insgesamt 30 Proben entnommen, wobei die Werte zwischen 35,6 Gramm Gold und 224 Gramm Silber pro Tonne variieren. Diese Explorationsergebnisse wurden noch nicht von Tasca Resources Ltd. verifiziert.

Fuente de Oro befindet sich auf dem Streichen und ist weniger als zehn Kilometer von der Tagebau-Goldmine La Libertad entfernt, die sich zu 100 Prozent im Besitz von B2Gold Corp. befindet. Die Mine La Libertad produzierte im Jahr 2016 132.431 Unzen Gold zu Betriebskosten in Höhe von 659 Dollar pro Unze. Die Projekte Jabalí Central und Jabalí Antenna von B2Gold Corp., die nur fünf Kilometer von Fuente de Oro entfernt sind, sollen im dritten Quartal in Produktion gehen. (http://www.b2gold.com/projects/producing/la-libertad/). La Libertad und Jabalí sind Adular-Serizit-Gold-Silber-Systeme mit niedriger Sulfidation. Die Daten der Lagerstätten La Libertad und Jabalí wurden von Tasca Resources Ltd. nicht auf unabhängige Weise verifiziert. Außerdem weist das Vorkommen einer Mineralisierung in diesen beiden Konzessionsgebieten von B2Gold Corp. nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Fuente de Oro hin.

Über Tasca

Tasca Resources Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb von Konzessionsgebieten über strategische Joint Ventures und auf die direkte Übernahme von Konzessionsgebieten spezialisiert hat. Tasca hat eine Konzessionsoptionsvereinbarung unterzeichnet, um sich die Option auf den Erwerb des Zink-Blei-Germanium-Fluorit-Projekts Bleiberg in Südösterreich, westlich der Stadt Villach, zu sichern.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von R. Tim Henneberry, P.Geo., einem unabhängigen Beratungsgeologen, der als qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects von National Instrument 43-101 (NI 43-101) fungiert, geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen zum vorgenannten Konzessionsgebiet sowie weitere betriebliche Daten entnehmen Sie bitte der Webseite des Unternehmens: www.tascaresources.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Clive Massey

Clive H. Massey

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tasca Investor Relations

Tel: (604) 644-6794

E-Mail: tascaresources@gmail.com

#830 - 1100 Melville St., PO Box 43

Vancouver | BC | V6E 4A6

Tel: (604) 341-6870

Fax: (604) 395-7068

Website: www.tascaresources.com

Email: tascaresources@gmail.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Tasca Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Tasca Resources Ltd. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Tasca Resources Ltd. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39637

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39637&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8765032021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.