IRW-News: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals Inc.: Condemnation-Bohrungen heben oberflächennahes Expansionspotenzial entlang des Streichens nach Nordost...

IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals Inc.: Condemnation-Bohrungen heben oberflächennahes Expansionspotenzial entlang des Streichens nach Nordosten hervor

Condemnation-Bohrungen heben oberflächennahes Expansionspotenzial entlang des Streichens nach Nordosten hervor

Toronto, Kanada - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (OTCQX: TSRMF) (Treasury oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297550) freut sich, die Ergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen 4.360 Meter umfassenden Condemnation- und Erkundungsbohrprogramm im Flaggschiff-Projekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Goliath im Nordwesten von Ontario, bekannt zu geben. Das Condemnation-Programm erfolgte in mehreren Bereichen, die als Standort für die zukünftige Mineninfrastruktur - einschließlich des Verarbeitungs- und Abbaubetriebs - dienen sollen, und lieferte eine Anzahl neuer oberflächennaher mineralisierter Abschnitte nordöstlich der geplanten Tagebaugrube.

Das Unternehmen freut sich außerdem, über eine Anzahl bedeutender Abschnitte aus seinem laufenden Infill-Probenahmeprogramm zu berichten. Ziel des Programms ist es, die zuvor erbohrten, jedoch unerprobten Bohrkerne in allen Zonen zu analysieren, wobei Abschnitten innerhalb und in der Nähe der geplanten Tagebaugrube Vorrang eingeräumt wird. Die Ergebnisse beinhalten u.a. 11,37 g/t Gold auf 4,20 Metern - einschließlich 34,80 g/t Gold auf 1,30 Metern innerhalb der Zone D - in Bohrloch TL10-96 und 31,38 g/t Gold auf 3,00 Metern - einschließlich 93,40 g/t Gold auf 1,0 Metern in einer Zone im Hangende - in Bohrloch TL10-108.

Die ersten Ergebnisse aus dem laufenden Infill-Bohrprogramm des Unternehmens werden voraussichtlich im Oktober bekannt gegeben.

Condemnation-Programm:

In mehreren Bohrlöchern wurde in etwa 80 bis 350 Meter Entfernung von der geplanten Tagebaugrube eine Goldmineralisierung durchteuft. Aufgrund der Nähe zur geplanten Tagebaugrube könnten diese und zukünftige Bohrergebnisse zu einer Erweiterung der Grube und/oder des Tiefbaubetriebs nach Osten führen (Zielgebiet East Resource).

Die Bohrungen lieferten eine Anzahl wichtiger Ergebnisse in Oberflächennähe innerhalb der Zone C, die sich etwa 20 bis 60 Meter hinter der Hauptzone befindet.

- TL17-445 lieferte 2,26 g/t Gold auf einem Kernabschnitt von 5,83 Metern mit sichtbarer Goldmineralisierung und 16,79 g/t Gold auf 2,00 Metern in der Zone D.

- TL17-459 lieferte 2,84 g/t Gold auf 5,60 Metern, einschließlich 13,80 g/t Gold auf 1,00 Metern, sowie 0,84 g/t Gold auf 4,00 Metern.

- TL17-458 lieferte 0,71 g/t Gold auf 8,00 Metern.

Diese neuen Bohrlöcher befinden sich unweit der früheren Bohrlöcher TL12-268 (3,53 g/t Gold auf 7,00 Metern) und TL12-265 (0,71 g/t Gold auf 8,50 Metern). Darüber hinaus befinden sich diese Abschnitte innerhalb der Zone C neigungsaufwärts von einem möglichen abgeleiteten hochgradigen Erzausläufer, der 4,78 g/t Gold auf 4,50 Metern in TL200 und 1,98 g/t Gold auf 4,50 Metern in TL205 ergab. Hier sind im Rahmen der zweiten Hälfte des aktuellen Bohrprogramms zusätzliche Bohrlöcher geplant.

Das Programm lieferte auch vielversprechende Ergebnisse im selben Bereich in der Hauptzone (TL17-456, TL17-457), die in der beiliegenden Abbildung und Tabelle hervorgehoben sind (für eine größere Ansicht, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: http://www.treasurymetals.com/i/maps/goliath/2017-Goliath-Condemnation-and-Exploration-Program.pdf).

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41006/TML Press Release Condemnation Results - final october 1_DE_PRCOM.001.jpeg

Chris Stewart, President und Chief Executive Officer, sagte dazu: Nach Abschluss des aktuellen Infill-Bohrprogramms im Bereich der Ressource in der Hauptzone werden wir uns auf das Zielgebiet East Resource konzentrieren und dort entlang des Einfallwinkels nach unten und entlang des Streichens Bohrtests durchführen, um dieses spannende Zielgebiet noch genauer abzugrenzen. Mit den zusätzlichen Bohrungen in dieser Zone können wir möglicherweise die Mineralressourcen in Oberflächennähe erweitern und damit möglicherweise die Lebensdauer der Mine verlängern und/oder die Produktionsraten im Tiefbaubetrieb im Vergleich zum in der PEA 2017 vorgelegten Abbauplan erhöhen.

Kernabschnitte im Zielgebiet East Resource:

BohrlocAbschni von (mbis (m*KernabschnAu (g/t)Ag Anmerkunge

h tt ) ) itt (g/t)n

(m)

TL17423528600E 30,00 33,40 3,40 0,72** 2,29 Zone C

TL17425528650E 57,40 61,30 3,90 0,66** 3,29 Zone C

TL17445528475E 43,17 49,00 5,83 2,26** 3,89 Zone C1

einschlie47,00 48,00 1,00 9,92** 3,60 sichtbares

ßlich Gold

57,20 59,00 1,80 2,56** 5,38 Zone C2

68,00 70,00 2,00 16,79** 1,90 Zone D

einschlie69,00 70,00 1,00 33,30** 2,10

ßlich

TL17455528675E 63,00 68,00 5,00 0,79 2,02 Hauptzone

einschlie66,00 68,00 2,00 1,50 3,45

ßlich

TL17456528700E 132,00139,007,00 0,94 5,81 Hauptzone

einschlie137,00139,002,00 2,11 6,60

ßlich

TL17457528550E 58,00 60,00 2,00 3,21** 1,95 Hauptzone

einschlie59,00 60,00 1,00 6,09** 2,10

ßlich

TL17458528525E 100,00108,008,00 0,71 2,83 Zone C

einschlie102,00104,002,00 1,71 5,20

ßlich

TL17459528450E 32,00 34,00 2,00 0,82 2,60 Hauptzone

102,00106,004,00 0,84 4,38 Zone C1

122,00127,605,60 2,84** 4,96 Zone C2

einschlie122,00123,001,00 13,80** 19,90

ßlich

Anmerkungen: Das Unternehmen hat für das enthaltene Silber zum Zwecke dieser Pressemeldung keinen Goldäquivalent-Wert (Au-Äqu.) berechnet, geht jedoch davon aus, dass die Silbergewinnung den enthaltenen Goldäquivalentwert in zukünftigen Studien leicht erhöhen wird.

Bei Doppelproben wird zur Berechnung des Gehalts in diesem Abschnitt ein Durchschnitt der zwei Goldwerte herangezogen; alle Gehalte sind ungeschnitten und nicht gedeckelt.

Die Bohrungen wurden generell entlang eines Azimut von 320-330 Grad und mit einer Neigung von -45 bis -60 Grad niedergebracht.

Alle Analyseergebnisse wurden auf zwei Dezimalstellen gerundet.

*Abschnitte entsprechen nicht der wahren Mächtigkeit.

**Ergebnisse einer Brandprobe mit metallischer Siebung.

Die vollständige Tabelle der Analyseergebnisse wird auf der Website des Unternehmens bereitgestellt werden.

Wie erwartet ergab eine Anzahl der Condemnation-Bohrungen in den Bereichen, die als Standort der Mineninfrastruktur dienen sollen, keine bedeutende Goldmineralisierung. Dazu gehörten die Bohrlöcher TL17-431, TL17-432, TL17-433A und TL17-446 bis TL17-454, die allesamt im Bereich des geplanten Standorts der Bergelagereinrichtung niedergebracht wurden. Die Bergelagereinrichtung ist in der beiliegenden Abbildung in Lila eingezeichnet.

Infill-Probenahmeprogramm

Ziel dieses Programms ist es, die zuvor erbohrten, jedoch unerprobten Bohrkerne in allen Zonen zu analysieren, wobei Abschnitten innerhalb und in der Nähe der geplanten Tagebaugrube Vorrang eingeräumt wird. Analysiert wurden Kernproben aus insgesamt 141 Bohrlöchern. Das Programm verfolgt drei Ziele: 1) die mögliche Steigerung der Goldunzen in der nächsten Ressourcenschätzung, die für das erste Halbjahr 2018 erwartet wird; 2) die Erweiterung der bestehenden Goldmineralisierung; und 3) die Entdeckung potenziell neuer Zonen.

Das Programm lieferte zahlreiche bedeutende Abschnitte:

- TL10-96 lieferte 11,37 g/t Gold auf einer Kernlänge von 4,20 Metern, einschließlich 34,80 g/t Gold auf 1,30 Metern innerhalb der Zone D.

- TL10-108 lieferte 31,38 g/t auf 3,00 Metern, einschließlich 93,40 g/t Gold auf 1,0 Metern in einer Zone im Hangende.

- TL11-171 lieferte 4,97 g/t Gold auf 4,43 Metern, einschließlich 18,20 g/t Gold auf 1,00 Metern in der Zone B.

- TL11-209A lieferte 8,61 g/t Gold auf 4,00 Metern, einschließlich 29,80 g/t Gold auf 1,00 Metern in einer Zone im Hangende.

Die nächsten Schritte des Programms bestehen darin, die Bereiche des geologischen Modells, in denen sich diese neuen Abschnitte befinden, genauer zu betrachten, um die Auswirkungen dieser Ergebnisse besser einschätzen zu können und ein anschließendes Programm zu entwickeln, das u.a. weitere Infill-Kernprobenahmen und neue Bohrlöcher umfassen könnte.

Kernabschnitte aus dem Infill-Probenahmeprogramm:

BohrlochAbschni von (mbis (m*KernabschnAu (g/t)Ag Anmerkunge

tt ) ) itt (g/t)n

(m)

TL0849 527600E 100,00104,003,00 1,61** 15,97 Zone E

TL1096 527250E 206,80211,004,20 11,37** P Zone D

einschlie208,00209,301,30 34,80** P

ßlich

TL10108 527475E 250,00253,003,00 31,38** 21,63 Zone im Ha

ngende

einschlie252,00253,001,00 93,40** 64,10

ßlich

TL11145 528500E 49,50 52,00 2,50 1,36** 9,90 BMS im Han

gende

TL11167 527275E 134,30137,002,70 4,52** 5,18

einschlie134,30135,000,70 15,90** 11,70 Zone im Ha

ßlich ngende

TL11171 527225E 279,57284,004,43 4,97** 1,16 Zone B

einschlie283,00284,001,00 18,20** 0,70

ßlich

TL11209A527075E 43,00 47,00 4,00 8,61** 0,99 Zone im Ha

ngende

einschlie44,00 45,00 1,00 29,80** 2,20

ßlich

TL12287 527275E 292,00294,002,00 4,12** 2,09 Zone im Ha

ngende

einschlie292,70294,001,30 6,07** 2,40

ßlich

TL13306 527850E 86,00 90,00 4,00 1,12** 1,65 Zone C

TL15387 527550E 143,00145,002,00 3,70** 5,38 Zone im Ha

ngende

TL164-12527625E 417,00419,302,25 3,01** N/A Zone B

RE

Anmerkungen: Das Unternehmen hat für das enthaltene Silber zum Zwecke dieser Pressemeldung keinen Goldäquivalent-Wert (Au-Äqu.) berechnet, geht jedoch davon aus, dass die Silbergewinnung den enthaltenen Goldäquivalentwert in zukünftigen Studien leicht erhöhen wird.

Bei Doppelproben wird zur Berechnung des Gehalts in diesem Abschnitt ein Durchschnitt der zwei Goldwerte herangezogen; alle Gehalte sind ungeschnitten und nicht gedeckelt.

Die Bohrungen wurden generell entlang eines Azimut von 320-330 Grad und mit einer Neigung von -45 bis -60 Grad niedergebracht.

Alle Analyseergebnisse wurden auf zwei Dezimalstellen gerundet.

*Abschnitte entsprechen nicht der wahren Mächtigkeit.

**Ergebnisse einer Brandprobe mit metallischer Siebung.

P = Analyseergebnisse stehen aus.

Die vollständige Tabelle der Analyseergebnisse wird auf der Website des Unternehmens bereitgestellt werden.

Korridor Eastern Alternation:

Das Condemnation-Bohrprogramm lieferte weitere vielversprechende Ergebnisse in Bohrlöchern rund 1,5 Kilometer nordöstlich der geplanten Tagebaugrube und direkt östlich der Bergelagereinrichtung. TL17-439 ergab 1,08 g/t Gold auf 2,30 Metern sowie 0,49 g/t Gold auf 6,80 Metern, TL17-442 1,65 g/t Gold auf 3,00 Metern und TL17-443 0,79 g/t Gold auf 3,18 Metern sowie 0,76 g/t Gold auf 4,00 Metern. Diese Bohrlöcher erstrecken sich über eine Streichlänge von ungefähr 100 Metern. In diesem Abschnitt fanden in der Vergangenheit nur begrenzt Bohrungen statt. Die vorherigen Bohrungen im Zuge des Programms von 2011 entdeckten mehrere Goldmineralisierungsmäntel, wie etwa in TL11-225, das 1,29 g/t Gold auf 3,65 Metern durchteufte, und das historische Bohrloch TL271 von Teck, das 17,36 g/t Gold auf 1,60 Metern und 1,20 g/t Gold auf 3,00 Metern entdeckte. Mithilfe zusätzlicher zukünftiger Bohrungen sollte diese Mineralisierung abgegrenzt und ihr Potenzial erschlossen werden können.

Alle Ergebnisse des Programms werden in einer vollständigen Übersichtstabelle auf der Website des Unternehmens zur Einsicht verfügbar gemacht werden.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Adam Larsen, P.Geo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der in National Instrument 43-101 festgelegten Definition, geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Goliath finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.treasurymetals.com.

Kontakt:

Chris Stewart

President und CEO

T: 1.416.214.4654

cstewart@treasurymetals.com

Greg Ferron, Corporate Development

T: 1.416.214.4654

greg@treasurymetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Besuchen Sie uns auch auf Twitter @TreasuryMetals

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada spezialisiert hat und dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel TML und am OTCQX® Best Market unter dem Kürzel TSRMF gehandelt werden. Das Goldprojekt Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario, an dem Treasury Metals Inc. sämtliche Beteiligungsrechte besitzt, ist auf bestem Weg, einer der nächsten Goldproduktionsbetriebe Kanadas zu werden. Nachdem bereits eine erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldmineralisierung bis an die Oberfläche ausdehnt, will Treasury Metals im Rahmen der ersten Erschließungsphase einen Tagebaubetrieb zur Förderung von Erz für die Beschickung einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 2.500 Tonnen pro Tag errichten. In einer späteren Phase des Bergbaubetriebs soll dann der Abbau unter Tage erfolgen.

QA/QC-Programm:

Das Unternehmen hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Probenahmen und die Analyse sämtlicher Explorationsarbeiten in Einklang mit den CIM Exploration Best Practices Guidelines erfolgen. Der Bohrkern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte der Kernprobe an die Einrichtung von Actlabs in Dryden (Ontario) überstellt wird. Die andere Bohrkernhälfte wird für zukünftige Nachweiszwecke und/oder metallurgische Tests aufbewahrt. Andere QA/QC-Maßnahmen bestanden darin, Leerproben und kanadischen Referenzstandardproben alle 10 Proben in jede Probencharge hinzuzufügen. Eine Doppelprobe (Kernviertel) wird alle 20 Proben analysiert. Das Labor verfolgt eigene QA/QC-Protokolle, die die Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben in jede Probencharge umfasst. Anomale Werte werden routinemäßig überprüft, u.a. anhand einer gravimetrischen Analyse und einer Brandprobe mit metallischer Siebung. Die Goldanalyse erfolgt anhand einer Brandprobe an einer 50-Gramm-Probe mit abschließendem Atomabsorptions- und/oder gravimetrischem Verfahren. Die Kontrollanalyse findet in einem zweiten gemäß ISO zertifizierten Labor - in diesem Fall AGAT Laboratories in Mississauga (Ontario) - statt. Die Brandprobe mit metallischer Siebung an einer 2,0 Kilogramm schweren Probe und vier 50-Gramm-Brandproben des gesiebten (-100 Mesh) pulverisierten Materials sind jetzt abgeschlossen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury Metals hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41006

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41006&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8946471064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.