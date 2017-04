IRW-News: Veritas Pharma Inc. : Veritas präsentiert sich auf der Planet Microcap Showcase 2017 in Las Vegas, nimmt an der Canadian Cannabis Business Confere...

IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc. : Veritas präsentiert sich auf der Planet Microcap Showcase 2017 in Las Vegas, nimmt an der Canadian Cannabis Business Conference in Toronto teil und unterstützt das geplante Cannabisgesetz

18. April 2017 - Vancouver, British Columbia - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP), ein aufstrebendes Entdeckungs- und IP-Entwicklungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Lui Franciosi, CEO und President des Unternehmens, neben einer Reihe anderer Führungskräfte, die sich aktiv mit der Entwicklung von Cannabisprodukten beschäftigen, auf der Konferenz The Planet Microcap Showcase 2017 als Redner vertreten sein wird.

Die Veranstaltung findet von 26. bis 28. April 2017 im Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas, Nevada statt (www.PlanetMicroCapShowcase.com). Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung, bei der Unternehmenspräsentationen, Vier-Augen-Gespräche und Netzwerkevents an der Tagesordnung stehen, treffen die vielversprechendsten Unternehmen und die wichtigsten Finanzierer im MicroCap-Bereich aufeinander. Zu den Teilnehmern zählen Führungskräfte, Investoren, Finanzexperten und Branchenführer. Dr. Lui Franciosi, CEO von Veritas, meint dazu: Wir freuen uns über die Einladung zur Teilnahme an der Planet Microcap Showcase, wo wir neben zahlreichen Diskussionsteilnehmern und Hauptrednern zu einer fruchtbaren Diskussion über den Einsatz von Cannabis für medizinische Zwecke beitragen werden.

Dr. Franciosi wird außerdem an der von 23. bis 26. Mai in Toronto abgehaltenen Canadian Cannabis Business Conference teilnehmen (www.CanadianInstitute.com/Canadian-Cannabis-Business-Conference). Auf der Konferenz werden unterschiedliche Aspekte der zukunftsträchtigen Branche für medizinisches Cannabis und Cannabis als Genussmittel in Kanada beleuchtet. Die Themeninhalte betreffen Gesetze und Verordnungen, öffentliche Gesundheit und Sicherheit, Finanz- und Bankenwesen, Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsbeziehungen, sowie Marketing und Werbung. Dr. Franciosi wird auch an Workshops teilnehmen, die sich mit der Steuerung von Genehmigungsverfahren, mit der Vermarktung und Markenbildung von Cannabis, mit Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsbeziehungen im Zusammenhang mit Cannabis und mit der Nutzung von Datenanalysen beschäftigen.

Dr. Franciosi erklärt: Auf diesen Konferenzen wird sich Veritas über die neuesten Forschungsergebnisse und Investitionsmöglichkeiten für Cannabis, über den aktuellen Stand der Gesetzgebung und über Bedenken in Bezug auf dein Einfluss von Cannabis auf die öffentliche Gesundheit und Sicherheit aus kanadischer Sicht informieren.

Darüber hinaus freut sich Veritas Pharma über die jüngste Ankündigung der kanadischen Regierung, dass das geplante Gesetz zur Legalisierung von Cannabis für erwachsene kanadische Bürger voraussichtlich am bzw. um den 1. Juli 2018 in Kraft treten wird. Dr. Franciosi meint dazu: Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Legalisierung und Regulierung des Cannabiskonsums und eröffnet Möglichkeiten, weitere Maßnahmen im Bereich der Produktentwicklung zu setzen und so die Wirksamkeit von Cannabis als gesetzlich erlaubte Alternative zu Medikamenten wie z.B. Opioiden zu untermauern. Laut Angaben von Deloitte wird der kanadische Markt für Produkte und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Marihuana nach einer Legalisierung auf 22,6 Milliarden Dollar geschätzt (Business Insider/Toronto Star - Oktober 2016).

Über Veritas Pharma Inc.

Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, sein geistiges Eigentum an CTL (Anbausorten und Züchtungen) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar.

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com.

Für das Board of Directors von Veritas Pharma Inc.

Dr. Lui Franciosi

Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com, unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) sowie auf der Website der kanadischen Börse CSE (www.thecse.com).

Kontakt für Investoren und Medien

Veritas Pharma Inc.

Sam Eskandari

Tel: +1.416.918.6785

E-Mail: ir@veritaspharmainc.com

Webseite: www.veritaspharmainc.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39500

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39500&tr=1

