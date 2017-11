IS-Miliz reklamiert Anschlag von New York für sich

Kairo (Reuters) - Die Islamisten-Miliz IS hat den Anschlag von New York für sich reklamiert.

Der Attentäter sei ein Soldat des Kalifats, teilten die Extremisten in ihrer Online-Zeitung "Al-Naba" in der Nacht auf Freitag mit. Belege dafür nannten sie nicht. Am Dienstag hatte ein 29-jähriger Usbeke mit einem Kleinlaster auf einem Radweg im New Yorker Stadtteil Manhattan Fahrradfahrer und Fußgänger gerammt und dabei acht Menschen getötet.[nL8N1N75Y8] Den Ermittlern zufolge sagte er nach seiner Festnahme aus, von der IS-Miliz inspiriert worden zu sein.[nL8N1N80EV] Die Tat ähnelt Anschlägen, die Islamisten in diesem und im vergangenen Jahr in Europa verübt hatten, etwa in Nizza, Berlin und Barcelona. Der IS hatte diese Taten für sich reklamiert.