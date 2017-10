Israel genehmigt Ausbau jüdischer Siedlung in Ost-Jerusalem

GO

DAX stabil -- Dow kaum bewegt -- Bitcoin bald mehr wert als Apple? -- Commerzbank-Aktie fest -- Lufthansa auf Rekordkurs -- Visa, Ceconomy, PSA, Texas Instruments im Fokus

Siemens-Führung informiert wohl über Lage in Problem-Sparten. Boeing schraubt Gewinnprognose herauf. Credit Suisse kann Hochzins-Anleihen im Oktober 2018 zurückkaufen. Volkswagen setzt in Japan auf Diesel. Xi Jinping auf Macht-Höhepunkt - Nachfolger nicht in Sicht.