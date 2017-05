Italiens Wirtschaft hält geringes Wachstumstempo

GO

DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Buffett baut Beteiligungen an Apple und Airlines aus -- Wall-Street-Schwergewichte engagieren sich bei Snapchat -- Manz-Aktie legt zu

Hacker sollen Disney erpressen. Easyjet rutscht noch tiefer in die roten Zahlen. Milliardenauftrag für thyssenkrupp. Japans Notenbank erwartet sanften Ausstieg aus lockerer Geldpolitik. Vodafone schneidet noch schlechter ab als erwartet. Türkischer Textilkonzern Mavi will an die Börse. Google-Schwester Waymo erzielt Teilerfolg bei Klage gegen Uber.