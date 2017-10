IW-Institut - Jamaika-Koalition muss Investitionen anschieben

Berlin (Reuters) - Die künftige Bundesregierung sollte nach Ansicht der IW-Forscher vor allem Investitionen ankurbeln.

"Seit Jahren stecken Bund und Länder zu wenig Geld in die Infrastruktur", erklärte das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) am Donnerstag. IW-Direktor Michael Hüther äußerte sich aber zuversichtlich, dass eine mögliche Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen das Thema auf dem Radar habe. Investitionen seien in den Wahlprogrammen all dieser Parteien "platziert". Nun komme es drauf an, ob die Parteien den Mut dazu hätten.

Als Regierung der Modernisierung müsste eine Koalition sich hier auch breiter aufstellen und bei Investitionen alle Ebenen der öffentlichen Hand - wie Bund, Ländern und Gemeinden - mit ins Boot holen. "Ich sehe da nicht so viele ideologische Verklemmungen, die dem Thema wirklich entgegenstehen", sagte Hüther. "Deshalb bin ich da eigentlich ganz optimistisch." Es gehe allerdings nicht nur darum, einfach Geld für Investitionen lockerzumachen. "Die Frage ist, ob man bereit ist dafür die politischen Preise zu zahlen." Denn Politiker müssten ihre Budgets dann umschichten und andere Ausgaben zurückzufahren - etwa bei den Sozialleistungen.

Wichtig sei zudem, Hindernisse für mehr Ausgaben der Unternehmen aus dem Weg zu räumen. Hier schrecke vor allem viel Regulierung die Betriebe ab, sagte Hüther. "Weit mehr als ein Drittel der Firmen sieht ihre Investitionsanreize besonders durch hohe Energiekosten und Unternehmenssteuern beeinträchtigt." Arbeitskosten und Strompreise lägen rund ein Drittel höher als in vergleichbaren Industrieländern.

"MEHR GELD ALLEIN REICHT NICHT"

Das IW plädiert für bessere Abschreibungsmöglichkeiten und eine steuerliche Forschungsförderung, um private Investitionen anzuschieben. Ausgaben des Staates könnten steigen, wenn etwa Planfeststellungsverfahren beschleunigt würden. Zudem fehlten im öffentlichen Dienst Fachkräfte wie Bauingenieure. Deshalb könnten Projekte oft nicht zügig umgesetzt werden. "Mehr Geld allein reicht nicht, wir müssen auch die Strukturen in den Ämtern erneuern", sagte IW-Experte Thomas Puls. Dies zeige sich am 2015 aufgelegten Investitionsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen. Dieser sei mit 3,5 Milliarden Euro ausgestattet und später auf sieben Milliarden Euro aufgestockt worden. "Mitte 2017 waren gerade einmal 280 Millionen Euro abgerufen", kritisierte Hüther. "Das Drama wird eigentlich in diesen beiden Zahlen greifbar."

Für den Ökonom hat das Thema auch eine europäische Dimension. So sei das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene gemeinsame Budget der Euro-Staaten als Infrastrukturbudget zu verstehen, sagte Hüther. "Da kann ich mir gut einen Infrastrukturminister der Euro-Zone vorstellen."