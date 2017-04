IWF-Chefin Lagarde sieht Griechenland erst auf halber Wegstrecke

BRÜSSEL (AFP)--Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde , sieht noch einen langen Weg zur Lösung der griechischen Schuldenkrise. "Wir sind erst auf halber Strecke", sagte die Französin bei einer Veranstaltung der Brüsseler Denkfabrik Bruegel am Mittwoch. Die Bemühungen der vergangenen beiden Wochen gingen zwar "in die richtige Richtung". Die Frage der "Schuldentragfähigkeit" müsse aber noch diskutiert werden.

Der Währungsfonds schätzt die Finanzlage Griechenlands pessimistischer ein als die europäischen Geldgeber. Derzeit fungiert der IWF nur als Berater für das 86 Milliarden schwere dritte Hilfspaket Griechenlands - seine finanzielle Beteiligung daran ist nach wie vor offen.

Der Washingtoner Fonds knüpft seine Mithilfe an Schuldenerleichterungen für Athen. Diese seien "notwendig", betonte Lagarde am Mittwoch erneut. Das "Ausmaß" werde zwar erst am Ende des Programms 2018 entschieden, "die Modalitäten" müssten aber bereits zuvor geklärt werden, forderte die IWF-Direktorin.

Die 19 Mitglieder der Eurozone hatten vergangene Woche Fortschritte in den zähen Verhandlungen mit der griechischen Regierung erreicht. Athen stimmte am Freitag weiteren wirtschaftlichen Maßnahmen zu, darunter Einsparungen in Höhe von jeweils einem Prozent der Jahreswirtschaftsleistung in 2019 und 2020. Details müssen nun von den Fachleuten ausgehandelt werden.

Vor der Auszahlung der nächsten Hilfstranche an Athen müssen die Experten der Geldgeber zudem noch die Reformfortschritte überprüfen. Fällt die Untersuchung positiv aus, könnten die Finanzminister der Eurogruppe bei ihrer nächsten Sitzung im Mai grünes Licht für die Auszahlung geben. Griechenland braucht das Geld, um im Sommer fällige Milliardenrückzahlungen bedienen zu können.

Das hochverschuldete Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber, im Juli 2015 beschlossen die Euro-Staaten das dritte Hilfspaket. Es soll im Juli 2018 auslaufen. Damit wollen die Geldgeber erreichen, dass das Land sich im Anschluss wieder selbst am Kapitalmarkt versorgen kann.

