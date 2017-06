IWF erhöht Prognose für Wirtschaftswachstum in Italien

Rom (Reuters) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Schätzung für das Wirtschaftswachstum in Italien angehoben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte in diesem Jahr 1,3 Prozent zulegen, wie der Fonds am Montag erklärte.

Grund seien eine Erholung in der Eurozone und eine förderliche Fiskal- und Geldpolitik . Im April war der IWF in seiner Prognose lediglich von 0,8 Prozent Wachstum ausgegangen. In den Jahren 2018 bis 2020 werde sich dieses jedoch auf rund ein Prozent abschwächen. Der IWF forderte die Regierung in Rom deshalb auf, dringend notwendige Strukturreformen wie die Senkung der Staatsschulden anzugeben.

Italiens Wirtschaft hatte im ersten Quartal doppelt so kräftig zugelegt wie ursprünglich angenommen. Das BIP stieg um 0,4 Prozent zum Vorquartal. Die Regierung von Ministerpräsident Paolo Gentiloni strebt fürs Gesamtjahr ein Plus von 1,1 Prozent an.