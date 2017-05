IWF fordert Bundesregierung zu mehr Ausgaben auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland dazu aufgerufen, seine Kassen zu öffnen, die Einkommensteuer zu senken und die Investitionen in die Infrastruktur zu erhöhen. Auf diese Weise könne eine langfristig zu niedrige Inflation vermieden werden. Außerdem soll die größte Wirtschaftsnation in Europa die Löhne erhöhen und so der Europäischen Zentralbank (EZB) helfen, ihre extrem lockere Geldpolitik zu beenden.

"Es braucht einen nachhaltigen Anstieg der Löhne und Gehälter, um die Inflation in der Eurozone anzutreiben und so die Normalisierung der Geldpolitik zu erleichtern", erklärte der IWF nach seinen jährlichen Beratungen mit der Bundesregierung, den sogenannten Artikel-IV-Konsultationen.

Das Basisszenario des IWF geht davon aus, dass einen von der Nachfrage getriebenen, graduellen Anstieg der Löhne geben wird; auch die Gesamt- und die Kerninflation dürften im Einklang mit der großen Auslastung am Arbeitsmarkt anziehen.

Eine längere Phase mit einer Inflationsabschwächung würde zu niedrigen Löhnen führen und letztlich einer dauerhaft niedrigen Inflation in Deutschland, die die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone verzögern würde. Der IWF warnte, dass in einem solchen Szenario "die Wiederherstellung des Gleichgewichts bei der Wettbewerbsfähigkeit in der Eurozone verspätet würde".

Der IWF bekräftigte seine Forderung an Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dass die Bundesregierung angesichts der üppig gefüllten Staatskassen mehr tun sollte, um die Binnennachfrage zu steigern. Seit 2014 weist der Bundeshaushalt Überschüsse aus.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer sehr guten Verfassung. Die Bundesregierung sagt für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent voraus. Zudem können Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und seine Amtskollegen in den Ländern bis 2021 mit insgesamt 54,1 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet.

May 15, 2017 08:22 ET (12:22 GMT)

