IWF-Spitzengremium: Aufschwung für stärkere Widerstandskraft nutzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der weltweite Konjunktursaufschwung sollte aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) von allen Staaten zur Stärkung der eigenen Widerstandskraft genutzt werden. "Der willkommene Aufschwung... bietet... die Gelegenheit, die wichtigsten politischen Herausforderungen zu bewältigen und Abwärtsrisiken abzuwenden", heißt es in der am Samstag in Washington verabschiedeten Erklärung des IWF-Lenkungsausschusses (IMFC). Es müssten entsprechende Puffer geschaffen und die "Renditen" aus Strukturreformen erhöht werden.

Der Chef des IMFC, der mexikanische Notenbankchef Augustín Carstens, sagte, es gebe keinen Raum für Selbstzufriedenheit. IWF-Chefin Christine Lagarde warnte zum Abschluss der Jahrestagung erneut unter Zuhilfenahme eines Kennedy-Zitats: "Das Dach repariert man dann, wenn die Sonne scheint." Jedes der 189 IWF-Mitgliedsländer müsse auf sein eigenes Haus schauen und die entsprechende Instrumentarien nutzen./sl/dm/DP/men